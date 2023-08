Près d'un an jour pour jour après l'accident où un bébé et son père ont été sévèrement blessés sur le passage pour piétons à l'intersection du boulevard de Portland et de la rue Wilson à Sherbrooke, un autre accident a eu lieu, mardi matin.

Une dame de 70 ans a été percutée par un automobiliste alors qu'elle marchait sur cette traverse piétonnière. Elle a été conduite à l'hôpital pour y soigner ses blessures, mais on ne craint pas pour sa vie.

Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), les feux de la traverse piétonnière étaient allumés au moment de l'impact. Malgré tout, un conducteur de 50 ans, qui arrivait du centre-ville, n'a pu l'éviter.

Le porte-parole du SPS , Martin Carrier, soutient que c'est un accident et qu'aucun élément criminel n'est en cause .

Une traverse critiquée

Cette traverse fait régulièrement l'objet de critiques autant par ses utilisateurs que par les automobilistes la qualifiant de dangereuse. Au cours de la dernière année, la Ville de Sherbrooke avait procédé à l'analyse de tous ses passages piétonniers pour s'assurer de leur sécurité.

L'automne dernier, la présidente du comité de sécurité publique de la Ville de Sherbrooke, Catherine Boileau, soutenait que ce passage piétonnier est le plus sécurisé du territoire. C'est un des passages piétonniers où on a mis le paquet. Il y a des lumières qui clignotent, il y a une clôture au centre pour ralentir les piétons pour que les automobilistes les voient à l'avance, le marquage est là , avait-elle dit.

En 2017, une mère avait imploré le conseil municipal d'améliorer la sécurité à cet endroit après que sa fille ait été victime d'un accident.