Lily Crist ne poursuivra pas son processus d’appel contre la FFCB

Dans une lettre adressée à la communauté francophone, l'ancienne présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique ( FFCB ), Lily Crist, annonce qu'elle ne poursuivra pas le processus d’appel entrepris auprès du conseil d’administration de la FFCB après sa suspension.

Ce processus aurait de toute façon été biaisé, et je ne pense pas que j’aurais pu en changer l’issue, peu importe mon argumentaire , peut-on lire dans sa lettre. Lily Crist affirme également ne pas être d’accord avec la procédure qui a eu lieu et les interprétations de certains événements.

Durant les rencontres à huis clos [...] à aucun moment [on ne m'a] averti d’un processus de mise en demeure conduisant à un renvoi du conseil d'administration , ajoute-t-elle.

Le mois dernier, le conseil d’administration de la FFCB a retiré sa confiance à Lily Crist en évoquant des divergences de position importantes.

Lily Crist affirme à présent qu'elle souhaite tourner la page sur ces moments difficiles, mais tient à revenir, dans sa lettre, sur certains points de discorde. Elle explique avoir été accusée d’avoir terni les relations avec les ministres Ginette Petitpas Taylor et Adrian Dix, pour lesquels elle réitère son respect.

On m’accuse, entre autres, d’avoir manqué de respect envers l’honorable Ginette Petitpas Taylor en lui posant une question sur le fameux plan B si la Loi sur les langues officielles ne passait pas. Cette question a été préparée avec l’équipe et notre communauté l’attendait. Dans sa réponse, la ministre a eu l’occasion de démontrer sa passion et sa détermination.

Ouvrir en mode plein écran Lily Crist a été élue présidente de la FFCB en novembre 2021 pour un mandat de deux ans. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Lily Crist ajoute avoir été accusée d’avoir terni les relations de la FFCB avec Adrian Dix par deux de ses interventions, dont la dernière était qu'elle souhaitai[t] [à la communauté] une politique de services en français .

J’ai toujours respecté le ministre Dix dans mes interventions publiques et privées. Mais notre rôle comme leader communautaire est tout de même de confronter certaines injustices et de réclamer des améliorations telles qu’une politique de services en français.

Selon la FFCB , Lily Crist a dérogé à plusieurs reprises aux obligations impératives que son rôle de présidente lui imposait, notamment en prenant la parole sans consulter le conseil d'administration.

Je ne m’excuserai jamais pour mes convictions et mes engagements. J’ai toujours été et resterai une féministe intersectionnelle. J’ai toujours eu à cœur de représenter et d’écouter les personnes qui ne sont pas autour de nos tables décisionnelles, mais que nos décisions affectent.

Dossiers prioritaires

Dans sa lettre, Lily Crist revient sur ses accomplissements et les dossiers qui lui étaient chers. Elle ajoute qu'après son élection, elle s'est engagée auprès de la communauté à faire avancer plusieurs dossiers, dont la Loi C-13, l’augmentation de l’enveloppe pour le Plan d’action pour les langues officielles et la cause juridique sur les services en emploi.

Dans sa lettre, elle écorche la composition du conseil d'administration.

Notre instance décisionnelle ne comprend aucune personne immigrante [...] [ni] de personnes de la communauté LGBTQ+ , de personnes de moins de 50 ans ou de personnes de minorités visibles. Nous nous devons de créer de réels espaces inclusifs et sécuritaires tels que réclamés par les membres de ces communautés.

Lily Crist conclut sa lettre en disant que la décision prise par la FFCB ne changera pas [son] engagement envers les communautés francophones de [la] province et [du] pays .

Radio-Canada a fait une demande de commentaires auprès de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.