La Nouvelle-Écosse : première province à ne plus emprisonner de migrants

La Nouvelle-Écosse est devenue cet été la première province canadienne à cesser d'enfermer dans ses prisons provinciales des migrants détenus pour des raisons administratives par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse a confirmé à Radio-Canada avoir mis fin à cette pratique le 8 août 2023.

C'est une très bonne nouvelle , affirme Julie Chamagne, directrice générale de la Clinique pour réfugiés d'Halifax.

Une personne qui est en détresse et qui vient ici chercher une protection et un refuge ne doit pas être privée de sa liberté et de ses droits de la personne.

Les ressortissants étrangers détenus par l’ ASFC en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne sont pas accusés d’un crime. La vaste majorité ont été détenus parce que l’Agence craignait qu’ils ne se présentent pas à une procédure d’immigration, comme un renvoi.

Le fédéral n'a pas de plan

Lors du dernier remaniement ministériel à Ottawa en juillet, Dominic LeBlanc a hérité, du ministère de la Sécurité publique, succédant à Marco Mendicino.

Les provinces doivent généralement donner un préavis d’un an à Ottawa pour se retirer de leurs ententes, en vertu desquelles elles sont rémunérées pour emprisonner des détenus de l’immigration.

À l'approche de la fin des ententes avec plusieurs provinces, notamment l’Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Québec, le gouvernement fédéral n’a toujours pas de plan de rechange.

<strong>Dates d’échéance des ententes des provinces avec l'ASFC</strong> 8 août 2023 Nouvelle-Écose 29 septembre 2023 Alberta 30 septembre 2023 Saskatchewan 31 octobre 2023 Colombie-Britannique 31 décembre 2023 Québec 28 février 2024 Nouveau-Brunswick 1er avril 2024 Manitoba 15 juin 2024 Ontario

Le nouveau ministre fédéral de la Sécurité publique, responsable de l’ ASFC , Dominic LeBlanc, tient le même discours que son prédécesseur, Marco Mendicino.

En réponse à nos questions, son bureau continue de dire qu'il travaille avec les provinces afin de réduire davantage le recours à la détention des immigrants et d’identifier des solutions pérennes .

Toutefois, Radio-Canada a appris que l' ASFC a obtenu une prolongation de son entente avec le Manitoba, comme elle l'avait fait précédemment avec d'autres provinces.

Le Manitoba, qui devait cesser d'emprisonner des migrants à compter du 1er janvier 2024, a accepté de repousser sa date d'échéance au 1er avril 2024, selon son ministère de la Justice.

Mme Chamagne se dit inquiète de l'absence d'un plan ou d'un message clair du gouvernement fédéral.

Julie Chamagne, directrice générale de la Clinique pour réfugiés d'Halifax, se réjouit que des provinces se retirent de leurs ententes en matière de détention liée à l'immigration avec Ottawa, mais s'inquiète de l'absence d'un plan de transition du gouvernement fédéral.

Elle craint que ça ne mène à un système encore plus injuste et aléatoire où les agents frontaliers pourraient transférer de nombreux détenus de l’immigration dans des prisons ailleurs au pays, loin de leurs proches, de leurs avocats et de leur communauté.

Selon elle, dans les mois précédant la fin de l'entente avec la Nouvelle-Écosse, certains migrants ont été transférés vers des prisons au Nouveau-Brunswick.

Solution proposée

Selon Mme Chamagne, les organismes communautaires comme le sien sont les mieux placés pour prendre en charge les migrants en attendant le traitement de leur dossier et les aider à trouver un logement, des services juridiques et de l’aide psychologique.

Nous réclamons du gouvernement fédéral une réaffectation des ressources qui étaient versées aux établissements correctionnels , dit la directrice générale de la Clinique pour réfugiés d'Halifax.

La Nouvelle-Écosse recevait environ 400 $ par jour pour chaque détenu de l'immigration, soit 12 000 $ par mois, selon un rapport de Human Rights Watch.

À l’échelle du pays, l’Agence a détenu en moyenne 8000 migrants chaque année de 2015 à 2020, dont le quart ont été envoyés dans des établissements correctionnels.

Si le nombre de détenus de l'immigration a chuté à environ 3000 durant l'année financière 2021-2022, près du quart étaient toujours incarcérés dans des prisons provinciales.

Les autres détenus se retrouvent surtout dans les trois centres fédéraux de surveillance de l'immigration à Laval, à Toronto et à Surrey.