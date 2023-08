Report du projet de résidences étudiantes de l’UQAR

Le projet que caresse l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) de faire sortir de terre 100 logements étudiants ne sera finalement pas prêt pour 2024. La première pelletée de terre, initialement prévue cet automne, est reportée de quelques mois, et d'importants ajustements ont dû être apportés aux plans du bâtiment pour éviter une explosion des coûts.

On n'a pas le choix , laisse tomber le vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration de l' UQAR , Benoît Desbiens. Si le projet obtient une aide financière de Québec, la construction pourra finalement être entamée au printemps prochain. On est dans l'espérance de livrer [les résidences] pour l'automne 2025, si tout va bien , dit M. Desbiens.

Selon ce dernier, le report de l’échéancier est dû à l’appel de projets du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), qui a été lancé plus tard cette année par rapport à l’an dernier.

Les projets retenus seront donc vraisemblablement annoncés à l'hiver, alors que l’ UQAR espérait mettre la main sur ce financement dès l'automne. La participation financière de Québec – qui peut atteindre 60 % – constitue une condition sine qua non de la réalisation du projet estimé à 15 millions de dollars.

L'Université assure de son côté que sa part du financement est bouclée.

Le terrain vague situé à proximité des résidences existantes restera inoccupé plus longtemps que prévu.

Au départ estimée à 8,6 millions de dollars, la construction des résidences coûtera finalement près de 4 millions de plus, notamment en raison de l'augmentation du coût des matériaux de construction. Le reste du budget sera alloué à l'entretien et à l'achat de mobilier, entre autres.

Un projet revu à la baisse

Pour éviter une augmentation importante de la facture, l' UQAR dit n'avoir eu d'autre choix que de modifier le projet initial afin de demeurer admissible aux critères du gouvernement. Par exemple, alors qu'il était auparavant question de studios et de chambres, l'édifice comptera finalement 25 logements de quatre chambres répartis sur quatre étages.

Même l'ascenseur a dû être retiré du bâtiment projeté, mais le vice-recteur assure que le rez-de-chaussée sera accessible pour les personnes à mobilité réduite – une condition pour mettre la main sur l'enveloppe gouvernementale.

C'est finalement l'UQAR qui déposera le projet de résidences auprès de Québec, explique Benoît Desbiens. (Photo d'archives)

Malgré cet écueil, l' UQAR maintient que le projet est viable, réalisable et, surtout, nécessaire pour la communauté rimouskoise. On a tout pour réussir ce projet-là , assure le vice-recteur.

On pense que, s'il y a un projet étudiant qui doit se donner au Québec, c'est le nôtre.

Quoi qu'il en soit, ce retard ne laisse rien présager de bon pour la rentrée 2024, alors que celle qui s’entame n’a pas été de tout repos, tant pour l’Université que pour ses étudiants. À l’ UQAR , on n’hésite pas à qualifier 2023 d’annus horribilis pour ce qui est du nombre d’étudiants privés de logement.

Des centaines d’étudiants internationaux ont, par exemple, dû renoncer à leurs plans d’études à Rimouski, signalait Jean-François Ouellet, le directeur des Services à la communauté étudiante de l’Université, au printemps dernier. Pire, l'établissement dissuadait certains d’entre eux de prendre l’avion, à défaut d’avoir trouvé un logement.

La directrice des logements étudiants de l’ UQAR , Hélène Fortin, raconte pour sa part que plusieurs étudiants fraîchement arrivés en ville et à la recherche d'un toit se présentaient aux portes des résidences, alors que celles-ci sont pleines depuis avril.

Entre-temps, l’ UQAR est à la recherche de solutions à court terme, puisque l'Université prévoit attirer davantage d'étudiants au cours des prochaines années. L'établissement lorgne les bâtiments qu’occupaient les Ursulines de Rimouski. Ces dernières ont quitté le monastère en juillet, après 117 ans de présence au Bas-Saint-Laurent. Ironie du sort, les religieuses ont plié bagage, faute d’avoir trouvé un endroit où se reloger à Rimouski.

Les Ursulines de Rimouski habitaient ce bâtiment, que l'UQAR souhaite acquérir pour y loger des étudiants.

L'immeuble pourrait également détenir une vocation de recherche et d'enseignement, avance Benoît Desbiens. Les pourparlers avec la congrégation se poursuivent.

Des programmes de financement spécifiques réclamés

C'est la première fois que les cégeps et les universités du Québec peuvent soumettre des projets de logements auprès du PHAQ , ce qui constitue une bonne avenue pour obtenir du financement aux yeux du directeur général de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE).

Malgré tout, Laurent Levesque réclame la création d’une enveloppe gouvernementale spécifique à ce type d’habitation pour assurer que le logement étudiant ne soit pas en compétition avec d'autres clientèles qui sont aussi vulnérables .

L'UTILE est à l'origine de la construction de plus de 1000 logements étudiants abordables, dont 500 sont déjà habités par des étudiants locataires. L'organisme a pour objectif de rendre accessibles 3000 logements en 2027, explique Laurent Levesque.

Il faut faire du logement étudiant, mais ça ne devrait pas se faire aux dépens des familles monoparentales, des personnes éloignées du marché de l'emploi, d'autres ménages qui souffrent eux aussi de la crise du logement.

Le manque d'arrimage entre les dates de dévoilement des projets retenus et les échéanciers des promoteurs d'unités pour étudiants constitue un autre défi lié à ce programme, explique le cofondateur de l’ UTILE.

Les résidences étudiantes de l'UQAR sont remplies au maximum en cette rentrée scolaire.

Ça arrive très rarement que le moment de la réponse du PHAQ soit le bon pour commencer la construction , explique M. Levesque, rappelant que les logements étudiants doivent impérativement être livrés avant la rentrée des classes.

Laurent Levesque a par ailleurs confié à Radio-Canada que son entreprise est en discussion avec la Ville de Rimouski pour y construire des résidences étudiantes.

Par courriel, le ministère de l'Enseignement supérieur précise que des amendements en lien avec le logement étudiant seront proposés au projet de loi 31 à l'automne prochain. En revanche, il ne s'avance pas sur la création d'un programme de financement séparé pour ces unités.