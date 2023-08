Lancé mardi, le très attendu jeu vidéo Sea of Stars du studio Sabotage, à Québec, conquiert déjà les foules : les joueurs et joueuses ont été plus de 100 000 à se procurer le titre en une journée.

Nous sommes sans voix. Merci! a écrit le studio sur ses réseaux sociaux, en faisant référence aux ventes du 29 août.

Pincez-moi , a ajouté Thierry Boulanger, le cofondateur, directeur créatif et président-directeur général de Sabotage.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le jeu de rôle Sea of Stars récolte déjà des critiques élogieuses de la part des pros sur le site Metacritic. Plusieurs, comme les sites spécialisés Dexerto (PS5) et IGN Brazil (Xbox Series X), lui accordent même la note de 100 %.

Non seulement ils ont rendu hommage avec tact à leurs inspirations, mais grâce à un certain nombre d'idées nouvelles éblouissantes, ils ont laissé une marque indélébile sur le genre JRPG [jeu de rôle]. Sea of Stars est un classique moderne.

Pour le moment, selon les supports (PC ou consoles), les critiques oscillent entre 88 et 91 % en moyenne. Il est encore trop tôt pour obtenir la note accordée par les joueurs et les joueuses.

La barre était haute, puisque le premier titre du studio indépendant Sabotage, The Messenger, a connu un immense succès international. Le titre avait pourtant atteint les 50 000 exemplaires vendus en un peu plus d’une semaine, selon ce qu’a révélé en entrevue Martin Brouard, cofondateur de Sabotage, à GameIndustry.biz. (Nouvelle fenêtre)

Ouvrir en mode plein écran «The Messenger» a jeté les bases de la notoriété de Sabotage Studio. Photo : Courtoisie / Sabotage Studio

Grâce à sa réputation, le studio derrière Sea of Stars, dont l’intrigue se déroule avant celle du premier opus, a réussi son sociofinancement haut la main sur Kickstarter, en devenant la première campagne canadienne à défoncer le million de dollars , avait affirmé à Radio-Canada en 2020 Mariona Ferrer, directrice du créneau d’excellence Québec EPIX, à Québec International.

On peut s’attendre à une nouvelle vague d’achats du jeu de la part des joueurs et des joueuses du Québec lorsque la version en joual sortira, d’ici la fin de l’année, selon ce qu’espère Thierry Boulanger, qui écrira les textes.

Ouvrir en mode plein écran On peut avoir un aperçu de la version en joual du jeu « Sea of Stars » dans les démonstrateurs. Mais la version québécoise du titre sortira plus tard cette année. Photo : Sabotage

Le jeu peut être lancé sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X et S, Nintendo Switch, ainsi que sur PC. Le titre est également offert en ce moment sur les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Plus, un rare doublé pour un jeu vidéo.