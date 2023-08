Le syndicat représentant les quelque 12 000 enseignants francophones de l’Ontario ne ferme pas la porte à l'arbitrage exécutoire pour en arriver à une entente avec la province, dit sa présidente, Anne Vinet Roy.

Si on obtient certaines des choses clés que l'on souhaite avoir avant d'aller en arbitrage exécutoire pour d'autres sujets, et bien ça se peut , affirme la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Le plan d’attaque de l’ AEFO à partir de maintenant dépendra beaucoup de ce qui va ressortir des 3 jours de cette semaine , explique Anne Vinet-Roy. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre sur certains sujets qui sont vraiment clé et vraiment prioritaires pour nous? , se demande-t-elle.

Le recours à l’arbitrage n’est d’ailleurs pas la seule option considérée. La possibilité d'aller vers nos membres pour demander un vote de grève comme 2 autres de nos collègues syndicaux, ça aussi c'est une option , ajoute Anne Vinet-Roy.

Demandes du ministre

Cette semaine, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a demandé aux trois syndicats du milieu de l’éducation qui n’avaient toujours pas conclu d’ententes avec la province, dont l' AEFO , de signer des accords similaires à celui des enseignants du secondaire.

Ces derniers ont conclu une entente dernièrement qui préviendrait une grève, permettrait la continuation des négociations et si celles-ci n’aboutissent pas à une entente, amorcerait un processus d’arbitrage obligatoire. L’entente n’a pas encore été ratifiée par les membres.

Ouvrir en mode plein écran Marc Gravel, délégué syndicat de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, affirme que l'arbitrage n'est pas une option « gagnante ». Photo : Radio-Canada

Mardi, le syndicat des enseignants anglophones de l’élémentaire (FEEO) a refusé l’offre de la province et a plutôt fait appel à un conciliateur. Sa présidente, Karen Brown, a indiqué qu’un arbitre n’était pas la personne appropriée pour trancher sur des enjeux comme la violence en classe.

L’arbitrage ne touchera pas à certains aspects, comme la violence et la loi 124. Le côté jugement professionnel n’est pas inclus. Pour nous ce n’est pas gagnant , explique le délégué syndical de la FEEO , Marc Gravel.