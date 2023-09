L’engouement mondial pour les grignotines exotiques

Ces dernières années, un peu partout au Québec, on voit apparaître des boutiques spécialisées dans les grignotines exotiques et importées. À Trois-Rivières seulement, pas moins de cinq commerces du genre ont ouvert leurs portes en trois ans. Et ce n’est pas fini. D’autres sont à venir. Qu’est-ce qui explique cet engouement? Je vous propose une petite incursion dans le monde du snacking, une tendance mondiale.

Grignotines coréennes et japonaises. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Un univers parallèle

Ces boutiques sont pour le moins surprenantes et dépaysantes. Sur les étagères, on retrouve des grignotines de marques connues, mais aux saveurs inconnues : des biscuits Oréo à saveur de bleuet, de pêche, de raisin; des barres chocolatées Kit Kat à saveur de pêche, d’orange; des croustilles à saveur de crevettes, de bœuf, de miel et beurre. On retrouve aussi un nombre impressionnant de produits asiatiques, que ce soit des nouilles instantanées ou des produits et des boissons absolument inconnus ici. La clientèle, assez jeune, reconnaît instantanément certains produits comme les cornichons marinés et épicés, ou les grignotines particulièrement relevées et piquantes.

Les "senzu beans" sont des haricots remplis de pouvoir dans la série japonaise Dragon Ball. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Assortiment de ramune, boissons gazeuses japonaises extrêmement populaires. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

La mayonnaise japonaise kewpie connaît une popularité sans précédent en raison de vidéos virales sur TikTok. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Le furikake est un condiment japonais, un mélange d'épice que l'on saupoudre sur nos mets. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Commercialisées en Corée du Sud, les croustilles Turtle se distinguent par leur texture unique, extrêmement croustillantes et légères. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Lait aromatisé à la banane à l'effigie des Tiny Tan, personnages inspirés du groupe de K-Pop BTS Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Bonbons, jujubes, réglisses aux saveurs éclatées ou provenant d'autres pays Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Les nouilles instantanées japonaises et coréennes peuvent parfois être préparées sur place. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Chez Bonbons mélangés, les amateurs choisissent la composition de leur contenant de bonbons. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

C'est un phénomène qui se répand vraiment partout au Québec, mais même au-delà des frontières du Québec. On voit des magasins de ce type-là apparaître de plus en plus au Canada anglais, un peu partout dans le monde , explique Guillaume Mathieu, associé co-fondateur de ILOT, une firme de consultation en stratégie et gestion de marques agroalimentaires. C’est que la mode du snacking, c’est-à-dire le fait de manger plusieurs petites collations plutôt que des repas complets est une tendance qui est en croissance dans le monde.

Les gens ne le font pas uniquement pour combler la faim. Les gens le font également pour se remonter le moral ou pour se procurer un peu de plaisir. Et avec l'augmentation du coût de la vie présentement, des fois, c'est plus simple de se payer un petit plaisir avec une collation. C'est moins coûteux que de se payer une sortie au restaurant ou une activité ou même des fois un voyage.

En effet… entrer dans ces commerces nous donne parfois l’impression d’entrer dans un autre monde.

Le nouveau commerce a ouvert ses portes à Trois-Rivières en juin 2023. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

À Trois-Rivières, une nouvelle boutique a ouvert ses portes en juin : Bonbons mélangés. Elle est située dans les premiers quartiers de la Ville. Sa façade rose bonbon contraste avec les immeubles voisins. Ce n’est pas un quartier particulièrement achalandé, touristique ou prestigieux. Pourtant, à l'intérieur, ça fourmille d’adeptes. Comme chaque boutique du genre, celle-ci a sa propre personnalité et ses spécialités. En plus d’offrir la possibilité de créer ses propres mélanges de bonbons, des bubble tea, des crèmes glacées, on y retrouve une gamme impressionnante de produits japonais et coréens.

Annie Thivierge et Elvis Johnson sont propriétaires de la boutique Bonbons mélangés à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Là, il y a beaucoup d'intérêt pour les Buldak en ce moment. Les nouilles coréennes Buldak, c'est en hausse. [Les clients] viennent, ils prennent des paquets. Tout ce qui est coréen, japonais, produit exotique bien sûr, nos bonbons marchent vraiment bien aussi , me raconte Annie Thivierge, la copropriétaire de Bonbons mélangés. En plus des nouilles super piquantes de marque Buldak, elle me révèle aussi que la mayonnaise japonaise kewpie et les friandises mochis sont particulièrement populaires.

Mais pourquoi?

Guillaume Mathieu m’explique que le réseau social TikTok joue un rôle crucial dans ce phénomène. Il y a beaucoup de comptes TikTok présentement, qui présentent des snacks les plus étranges possibles et évidemment, lorsque les jeunes voient ça sur leur téléphone cellulaire [ils] ont le goût de retrouver ces snacks-là, dans un commerce près de chez eux, plutôt qu'avoir à les commander en ligne et attendre que le produit arrive chez eux. Ce qui explique l’arrivée de nouveaux commerces spécialisés en la matière.

Annie Thivierge me confirme l’importance qu’a joué TikTok dans la popularité de son commerce. Nous, on a fait des TikTok après deux semaines d'ouverture, mes enfants, m’ont dit : "Maman, fait des TikTok". Je ne connaissais même pas TikTok pratiquement. Là, j'ai commencé à faire des TikTok. Sa première vidéo compte plus de 200 mille visionnements. Après ça les gens ont commencé à venir beaucoup, beaucoup.

Les Cracker Jack sont composés de maïs soufflé et d'arachides enrobés de caramel. La boîte de friandise américaine était surtout reconnue pour contenir un objet surprise à l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Voyager dans le temps

Les grignotines permettent donc de se relier à des milliers de personnes, de voyager à travers le monde, mais aussi à travers le temps. Le Magasin général Le Brun de Maskinongé en sait quelque chose. Il offre depuis 2009 des bonbons et des grignotines d’autrefois. Sa popularité lui a permis d’ouvrir une succursale au centre-ville de Trois-Rivières. Ici, les bâtons de sucre d’orge côtoient les lunes de miel, la gomme à mâcher Bazooka et les boîtes de Cracker Jack. Mégane Dubé, propriétaire du magasin Le Brun en ville, est chaque jour témoin du bonheur des gens de retrouver les saveurs de leur enfance et de les partager à leurs enfants ou petits-enfants.

Là, ils sont autour de la table à bonbons. Puis ça va raconter : "Moi dans mon temps, c'était à une cenne, puis on faisait ça, puis j'y allais avec ta grand-mère, puis on s'est rencontrés là. C'était Monsieur Untel qui nous vendait ça." Puis, même les enfants ont de l'intérêt, puis ils vont l'essayer aussi parce que les grands-parents, justement, ont de l'histoire à raconter par rapport à ça.

Mégane Dubé est la propriétaire de la boutique Le Brun en ville à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Comme le temps passe, Mégane Dubé constate une diminution des chaînes de distributions de grignotines d’autrefois. C’est la triste conséquence directe d’une clientèle qui disparaît tout doucement. Elle doit aussi s’adapter aux intérêts d’une clientèle plus jeune. On commence à se renouveler avec les plus récents, donc à partir des années 90. C'est sûr qu'avec TikTok, on a la mode des bonbons lyophilisés qui ont fait [leur] entrée au magasin, comme les cornichons.

Les bonbons Life Savers existent depuis 1912. Ce sont des bonbons durs en forme d'anneau. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Populaires dans les années 60 et 70, les Satellite sont des gaufrettes en forme de soucoupes volantes dans lesquelles on y retrouve des bonbons en forme de billes. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Bâtonnets de sucre d'orge de différentes saveurs Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

La boutique Le Brun en ville est spécialisée en objets et bonbons d'autrefois. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Les gommes à mâcher Chiclets étaient vendues dans une petite boîte contenant deux gommes. Les bâtonnets de bonbon Popeye s'appelaient autrefois les cigarettes Popeye. Ces friandises étaient inspirées du dessin animé Popeye et imitaient un paquet de cigarettes. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

La boutique Le Brun en ville est une succursale du Magasin général Le Brun de Maskinongé. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Nouvelle tendance, les bonbons lyophilisés dont le procédé consiste à congeler des bonbons connus pour ensuite les déshydrater, ont une texture qui rappelle la meringue. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Les cornichons de différentes saveurs sont populaires sur la plateforme TikTok. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Lorsqu'on voit des influenceurs qu'on aime sur les réseaux sociaux découvrir un certain type de snacks ou de produits, on veut retrouver ce produit-là, on veut être celui qui va l'acheter en premier parmi notre cercle d'amis pour dire : je fais partie du groupe moi aussi. J'ai découvert ça

Et il n’a pas tort. Car, un des plaisirs de la découverte, c’est effectivement de le partager. Même si ces grignotines sont généralement plus dispendieuses que les grignotines que l’on retrouve dans tous les commerces, il n’en demeure pas moins que faire une dégustation de produits en famille, entre amis ou même entre collègues, ça génère un savoureux plaisir et de délicieux souvenirs.