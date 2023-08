Dans l'est ontarien, la liste d'attente pour avoir un médecin de famille ne cesse de s'allonger et le manque de cliniques sans rendez-vous contribue à mettre de la pression sur les urgences des hôpitaux de la région.

Plus de 2000 patients attendent d'avoir accès à un médecin de famille dans les six cliniques du Centre de santé communautaire de l'Estrie, dans les collectivités des comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell.

Les options sont limitées pour les patients qui ont besoin de soins urgents, mais non critiques.

Gerhard Peters, qui a quitté le Manitoba pour s'installer à Hawkesbury, il y a deux ans, cherche toujours un médecin pour lui et sa famille.

Il n’y a pas de cliniques sans rendez-vous par ici. L’urgence est donc la seule option, même s’il ne s’agit pas nécessairement d’une urgence totale , remarque-t-il.

Gerhard Peters essaie depuis deux ans de trouver un médecin de famille dans la région.

Lorsqu'un important problème de santé est survenu - une abrasion oculaire -, il n'a pas eu d'autre choix que de se rendre à l’urgence de l'Hôpital général de Hawkesbury.

Je pense qu'une clinique aurait pu nous accueillir le jour même, mais c'était la seule option. J'ai attendu huit heures avant de voir le médecin , raconte-t-il.

Les seules cliniques sans rendez-vous disponibles pour les patients sans médecin de famille se trouvent à Cornwall et à Ottawa. Pour les résidents des communautés rurales, il faut parfois plus d’une heure de route pour s’y rendre.

Des enjeux complexes

Étienne Grandmaître Saint-Pierre est le gestionnaire du programme de santé primaire au Centre de santé communautaire de l'Estrie. Il explique que le système de santé fait face à plusieurs défis et que les enjeux de santé sont complexes.

Le système doit notamment composer avec des fournisseurs de soins de santé et des médecins qui partent à la retraite ou qui réduisent leur temps disponible pour fournir des soins aux clients, illustre-t-il.

Étienne Grandmaître Saint-Pierre est le gestionnaire du programme de santé primaire au Centre de santé communautaire de l'Estrie.

Ce serait un outil intéressant d'avoir plus de cliniques sans rendez-vous. Elles pourraient aider dans certaines situations. Mais fournir de bons soins de santé, ça demande aussi plusieurs types de services et programmes qui travaillent en coordination.

M. Grandmaître Saint-Pierre souligne que les services de soins de santé primaires de la région font face à une demande croissante.

Les investissements en santé primaire ne suivent pas les besoins présentement. On ne veut pas que les hôpitaux soient en train de renouveler des prescriptions et de s'occuper des petits rhumes. On veut capturer ça en santé primaire. Ça demande de changer la façon dont le client pense à ses soins. Ça demande de changer la façon qu'on organise nos soins.

Prêt à conduire pour trouver un médecin

Comme l'attente peut être longue pour les patients orphelins, M. Grandmaître Saint-Pierre les encourage à s'inscrire à la liste provinciale Accès aux soins pour les aider à trouver un médecin ou une infirmière praticienne qui accepte de nouveaux patients dans leur région.

C'est l'endroit centralisé où le gouvernement provincial garde un registre de quel est le volume de demandes et ça envoie un signal important concernant le manque de ressources dans les communautés , explique-t-il.

Toujours est-il qu'avec une condition de santé chronique, Gerhard Peters souhaite trouver un médecin de famille le plus tôt possible.