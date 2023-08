Un quart de siècle à soutenir la santé mentale des Sudburois

L'Initiative du Nord pour l'action sociale (NISA) célèbre son 25e anniversaire cette année. L’organisme fut créé le 28 juillet 1998, 1 an après avoir été conceptualisé par ses cofondateurs.

Alex Radway, l'un des cofondateurs avec Bob Seminyak, Karen Rebeiro et Derek Day, y travaille encore aujourd’hui.

Il se souvient encore du moment où sa vie a changé avec une entrevue d'emploi, il y a un quart de siècle.

Une offre appelait les candidats bénévoles à participer à un projet de recherche sur la toxicomanie et la santé mentale, avec une chance d'emploi.

M. Radway, qui a commencé comme bénévole, explique que l'idée initiale était de créer un espace social où partager les expériences des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

Je ne croyais pas que ça allait marcher. Je trouvais, à l'époque, que c'était trop clinique.

Après le lancement de NISA , un grand nombre de survivants de toxicomanie et de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ont pu profiter les activités et de services de réadaptation professionnelle.

Le NISA a également publié le livre The Dictionary of Madness, qui se réfère à la campagne Bell Cause pour la cause , pour illustrer les sensations et les émotions liées à la santé mentale.

En 2020, ils ont souligné que le trouble affectif saisonnier était une dépression clinique croissante et ont encouragé les gens à préparer des options de soutien pendant les confinements à la maison.

Ouvrir en mode plein écran L'Initiative du Nord pour l'action sociale a publié The Dictionary of Madness en 2020 et utilise de nouveaux mots pour illustrer les sensations et les émotions liées à la santé mentale. Photo : CBC / Kate Rutherford

Une ligne d'aide a été établie pour offrir un soutien en santé mentale tous les jours de 18 h à minuit, à l'exception des jours fériés.

J'ai moi-même trouvé la guérison

Les gens partagent des histoires vécues et leurs défis, leurs problèmes et trouvent le rétablissement , confie Alex Radway.

J'ai moi-même trouvé la guérison en tant que bénévole pendant un peu plus de 12 ans et maintenant en tant que membre du personnel.

Les 25 années ont été vraiment spéciales pour moi. Je me suis fait beaucoup d'amis. Mais, j'en ai aussi perdu à cause de leur mort , lance M. Radway.

Mais la vie continue. Ce fut tout un voyage de voir les gens faire le bien, faire le mal et essayer de faire le bien , conclut-il.

Avec les informations de Clement Goh de CBC