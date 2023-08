Un sit-in à Chicoutimi pour sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance

La comédienne Guylaine Rivard, qui est touchée de près par l’itinérance, lance un cri du cœur. Elle organise un sit-in de 24 heures, dès midi mercredi, à la Place du citoyen au centre-ville de Chicoutimi pour dénoncer le sort réservé à ces personnes et l’appauvrissement des plus vulnérables de la société.

La comédienne, bien connue dans le monde artistique régional, en profitera également pour tenir une pièce de théâtre en solo dans laquelle elle abordera ce sujet. Depuis quelques années, le centre-ville de Chicoutimi est touché de plein fouet par une augmentation des personnes en situation d’itinérance.

C'est un sujet qui me préoccupe de plus en plus car je vois bien que le phénomène est loin de diminuer. Ça s’en va en augmentant, après la pandémie, c’est terrible. Ça touche tout le monde. Les commerçants, qui ont déjà écopé beaucoup, les familles de très près et ça touche les personnes vulnérables , a-t-elle relaté en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Mme Rivard, dont une proche se trouve en situation d’itinérance, rappelle que ces personnes vivent plusieurs problèmes de santé mentale. Elle souligne qu’il existe des ressources pour soutenir ces personnes, mais que les familles immédiates sont souvent écartées du processus. Elle aimerait que la détresse des proches soit prise en compte.

Je n’en peux plus de voir les gens se retrouver criminalisés et que les parents n’ont aucun moyen alors qu’on nous exclut du processus de soins. Même si on investit des millions et des millions, il faut que tous les proches soient impliqués dans ça. On se retrouve complètement victimisé, mais en même temps, on n’a aucun pouvoir dans le processus de soins , dénonce la comédienne.

Au fil du temps, des intervenants sociaux lui ont conseillé de lâcher prise face à la situation, ce qu’elle est incapable de faire.

Je ne vivrai jamais normalement et c’est impossible pour moi d’abandonner une personne que j’aime profondément , a lâché Guylaine Rivard.

Elle espère donc que son sit-in permettra de mieux faire comprendre à la population les enjeux d’itinérance et de santé mentale, et surtout, d’alimenter une réflexion collective face à cette problématique.