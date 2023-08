Logement : une unité recommandée pour accélérer la résolution des litiges en N.-É.

Un rapport, commandé en novembre par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, recommande la création d’une unité pour accélérer les procédures judiciaires dans le cadre de conflits entre propriétaires et locataires et faire appliquer la loi.

CBC a obtenu ce rapport qui n’a encore pas été rendu public. Les auteurs de ces documents soulignent que les procédures liées à la loi sur la location à usage d’habitation s’éternisent.

Les plaignants et les parties impliquées ont l’impression qu’il n’y a pas de conséquences pour des violations répétées et odieuses de la loi , poursuivent les rédacteurs qui ajoutent que les ordonnances de résolution des plaintes peuvent être difficiles voire impossibles à mettre en place .

Selon leurs recommandations, il faudrait mettre en place un nouveau système informatique pour que l’unité puisse accélérer les processus. Celui-ci permettrait de déposer plainte en ligne et de mieux gérer les dossiers pour notamment suivre la collecte des preuves et l’historique des plaintes.

Un calendrier était suggéré pour la mise en place de ces propositions. Les auteurs recommandaient un lancement du processus de recrutement, de développement de la technologie et de la législation en juin et juillet afin qu’un amendement à la loi soit voté lors de la prochaine session de l’Assemblée à l’automne.

L’objectif était d’avoir un nouveau système prêt à être lancé en mars 2024.

Ce rapport prend la poussière depuis plusieurs mois. Un porte-parole du gouvernement provincial assure que les documents sont toujours en cours d’examen. La province refuse de dire si elle compte mettre en place les recommandations ou si un amendement est en cours d'élaboration.

Une application de loi nécessaire

Pour Joanne Hussey, défenseuse du droit au logement, le gouvernement doit mettre en place ces recommandations.

Je pense qu’on sait tous qu’il y a des contrevenants réguliers, qu’ils soient locataires ou propriétaires, donc avoir un organisme proactif qui cherche à renforcer les règles préexistantes, c’est très important , estime Joanne Hussey.

Joanne Hussey estime que la mise en place d'une unité serait une très bonne nouvelle pour les propriétaires et locataires. (Photo d'archives)

Elle explique que le système actuel exige que les locataires ou les propriétaires passent d'abord par une audience, puis qu'ils tentent de faire appliquer un jugement par le biais du tribunal des petites créances et des ordonnances du shérif, une procédure qui, selon elle, peut s'avérer coûteuse et chronophage.

Le déséquilibre de pouvoir qui peut exister entre les locataires et les propriétaires contribue également aux problèmes du système, estime-t-elle.

Des ordonnances sans conséquence, selon un propriétaire

Kevin Russell, directeur administratif de l’Association des propriétaires d'investissements immobiliers de la Nouvelle-Écosse, estime également que le gouvernement doit créer cette unité.

Selon lui, les deux parties doivent passer par une procédure de six mois avant de se rendre compte que les ordonnances manquent de force exécutoire . Un constat qu’il juge inquiétant .

Kevin Russell, directeur de l'Association des propriétaires d'investissements immobiliers de la Nouvelle-Écosse, en 2017.

C’est la seule procédure que je connaisse où il n’y a pas de conséquences pour ceux qui enfreignent la loi .

Pour réaliser leur rapport, les auteurs ont étudié le système mis en place en Ontario. La province possède une unité qui peut recevoir des plaintes et gère des centres d’appels pour informer les citoyens sur les rôles et responsabilités des locataires et propriétaires, sur ce qui constitue une infraction etc…

En Ontario, cette unité peut imposer des amendes allant jusqu’à 50 000 dollars par personne et à 250 000 dollars pour les sociétés.

Selon Kevin Russell et Joanne Hussey, le modèle ontarien pourrait fonctionner en Nouvelle-Écosse.