Prix de poésie Radio-Canada 2023 : voici les 24 poètes en lice

La liste préliminaire du Prix de poésie Radio-Canada 2023 est maintenant connue. Sur près de 1000 textes soumis cette année, seuls 24 ont été retenus par le comité de lecture, parmi lesquels le jury devra trancher. Les voici.

La liste préliminaire du Prix de poésie Radio-Canada

(Cliquez sur chaque titre pour en savoir plus sur l’autrice ou l’auteur et lire un extrait de son texte.)

Un processus d’évaluation rigoureux

Prix de la création Consulter le dossier complet Prix de la création Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs choisit les meilleures œuvres et, dans un deuxième temps, les poèmes retenus sont soumis à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par quatre lecteurs et lectrices émérites : Nelly Desmarais, Jean-Pierre Gorkynian, Amber O’Reilly et Marie-Hélène Racine. Le quatuor n’a ménagé aucun effort pour choisir ces 24 poèmes ou suites poétiques parmi près de 1000 textes reçus.

Ouvrir en mode plein écran Nelly Desmarais est membre du comité de lecture du Prix de poésie 2023. Photo : Le Quartanier Justine Latour

Nelly Desmarais a grandi en Montérégie et habite maintenant le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Doctorante en littérature à l’Université du Québec à Montréal, elle a travaillé en édition plus de 10 ans. Avant de devenir une lectrice, elle était de l’autre côté du miroir. En effet, ses poèmes ont été sélectionnés pour le Prix de poésie Radio-Canada à deux reprises : en 2017 pour N'y vois et en 2018 pour Coudées. Son premier recueil, Marche à voix basse, a été couronné du prix Émile-Nelligan au printemps 2023, qui récompense les jeunes poètes de moins de 35 ans.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Pierre Gorkynian est membre du comité de lecture du Prix de poésie 2023. Photo : Frédérique Ménard-Aubin

Romancier et scénariste montréalais d’origine syrienne, Jean-Pierre Gorkynian a déjà été membre du comité de lecture du Prix de la nouvelle en 2021. Il a publié son premier roman, Rescapé (VLB), en 2015, qui lui a valu d’être finaliste au Grand Prix littéraire Archambault de même qu’au Prix du premier roman de Chambéry. Son deuxième roman, Tireur embusqué, publié en 2021, a été finaliste au Prix littéraire des collégiens et collégiennes. On y suit la quête d’affirmation de Shams, un ado­les­cent rescapé de la guerre en Syrie, qui vit son pre­mier hiv­er à Mon­tréal. Jean-Pierre Gorkynian publie aussi des poèmes dans la revue Pavillons.

Ouvrir en mode plein écran Amber O’Reilly est l’une des lectrices du Prix de poésie 2023. Photo : Maxime Côté

Née à Yellowknife où elle a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, Amber O’Reilly a de nombreuses cordes à son arc artistique. Elle est poète, slameuse, autrice de théâtre, scénariste, recherchiste et animatrice d’événements. Son premier recueil de poésie, Boussole franche, a reçu le prix littéraire Rue-Deschambault 2021. En plus d'être passionnée par la poésie, elle écrit aussi pour le théâtre. Sa pièce Annie et Tom du lundi au vendredi a été publiée en 2023 aux Éditions du Blé, à Winnipeg. On peut lire ses textes dans plusieurs revues, dont Lettres québécoises.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Hélène Racine fait partie du comité de lecture du Prix de poésie 2023. Photo : Ariane Labrèche

Originaire de Montréal et titulaire d’une maîtrise en création littéraire, Marie-Hélène Racine explore une approche pluridisciplinaire où la poésie se mélange au collage. On peut lire ses textes et admirer ses œuvres dans Tristesse (2021-2022), Mœbius (2023) et Lettres québécoises (2023). Son premier livre, Tohu-bohu, publié en 2022 aux Éditions de la maison en feu, parle de la violence transmise d’une génération à l’autre. Marie-Hélène Racine évolue aussi dans le monde des communications et de l’édition.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Roy, Diane Régimbald et Chloé Sainte-Marie forment le jury du Prix de poésie Radio-Canada 2023. Photo : Radio-Canada / David Champagne/Mélanie Saumure/Camille Gladu-Drouin

Le jury est quant à lui composé cette année des poètes Chloé Sainte-Marie, Jonathan Roy et Diane Régimbald.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 16 novembre, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 24 novembre. La liste préliminaire des auteurs et autrices de langue anglaise (CBC Poetry Prize) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books (Nouvelle fenêtre).

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines à la Maison de la littérature (Nouvelle fenêtre) , à Québec;

, à Québec; une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada (Nouvelle fenêtre) .

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles ou récits inédits soumis au concours.