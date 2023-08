La collection du Musée des beaux-arts Beaverbrook désormais en ligne

Le Musée des beaux-arts Beaverbrook, à Fredericton, publie sur son site web des photographies de sa collection d’environ 5000 œuvres d’art.

L’établissement était avant la pandémie l’un des seuls du genre au Canada qui n’avait pas encore numérisé au moins une partie de sa collection, indique John Leroux, directeur des collections et des expositions au cours d'une entrevue accordée à l'émission L'Heure de pointe, d'ICI Acadie.

Ouvrir en mode plein écran Les fêtards (1860) de Cornelius Krieghoff fait partie de la collection du Musée des beaux-arts Beaverbrook. Photo : Camille Bourdeau

Nous avons des joyaux canadiens, européens, acadiens, autochtones et il n’y avait pas de façon de les partager avec les citoyens du monde , souligne John Leroux. Nous sommes en partenariat culturel maintenant avec le monde entier.

Un travail minutieux mène à des découvertes

L’équipe, explique M. Leroux, utilise les mêmes méthodes que le Musée des beaux-arts du Canada pour numériser sa collection. Alors c’est fait à un niveau extrêmement particulier et très, très bien fait , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran John Leroux est le directeur des collections et des expositions au Musée des beaux-arts Beaverbrook. Photo : CBC/Sarah Morin

Trois personnes ont travaillé sur ce projet pendant un an et demi. C’était une tâche délicate. Il fallait retirer toutes les peintures de leur cadre pour les photographier sans qu’il y ait des ombres.

L’équipe en a profité pour faire un peu de restauration. On a trouvé des signatures d'artistes, des choses vraiment incroyables , fait entendre M. Leroux.

Le personnel a redécouvert des œuvres d’art qui n’avaient pas été exposées depuis une quarantaine d’années, explique-t-il.

Le travail est presque terminé

M. Leroux estime que la collection est numérisée à 90 %. On va finir le reste dans les prochains mois.

Ouvrir en mode plein écran Ce canot d’écorce construit sur les rives du fleuve Saint-Jean dans les années 1820 par les Wolastoqiyik est considéré comme étant l'un des plus anciens de ce genre. Il est exposé au Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Shane Fowler

La collection comprend des peintures, des sculptures en divers matériaux, des photographies, des vidéos, des poteries, des céramiques, de la joaillerie et le plus grand, le plus ancien canot d’écorce de bouleau au monde , ajoute M. Leroux. L'œuvre la plus ancienne remonte au XIV siècle, la plus récente date de 2022.

C’est vraiment un trésor pour nous dans la province , conclut John Leroux.

Il est possible de consulter la collection d'oeuvres sur le site du Musée des beaux-arts Beaverbrook (Nouvelle fenêtre).

D'après une entrevue à l'émission L'Heure de pointe - Acadie