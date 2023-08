Des fraudeurs s’en prennent aux évacués des feux de forêt

Une possible escroquerie par hameçonnage sous forme de messages textes qui annoncent une aide financière vise les personnes touchées par les feux de forêt et les évacuations en Colombie-Britannique.

Les messages textes indiquent que la personne a reçu un virement électronique d'aide financière pour les incendies de forêt.

Le message contient aussi un lien pour déposer les fonds, et il est signé : ministère des Finances.

La province affirme que ces messages sont faux et qu'elle ne contactera pas les gens au sujet de paiements par l'intermédiaire de textos ou de courriels.

Selon l'analyste en cybersécurité et en technologie Ritesh Kotak, les escroqueries technologiques sont en hausse et il est fréquent que les fraudeurs utilisent des catastrophes naturelles pour cibler les gens.

Lorsque vous pensez écrire vos renseignements personnels sur le site bancaire, vous donnez en fait vos renseignements à des pirates informatiques. Tout cela, sans que vous ne sachiez que vous êtes une victime.

Plus le [message de fraude] est réaliste, plus il est possible qu’une personne clique sur le lien, fournisse ses renseignements personnels et soit escroquée. C’est très triste et, malheureusement, on va continuer de voir ce genre de fraude ciblée.