Entente de principe entre Metro et la section 414 d’Unifor

Les magasins Metro et la section locale 414 d’Unifor ont conclu une nouvelle entente de principe pour le renouvellement de la convention collective des employés syndiqués de ses 27 magasins de la région du Grand Toronto.

L'entente, qui est juste et raisonnable pour nos employés et nos clients, est recommandée à l'unanimité par le comité de négociation du syndicat , peut-on lire dans un communiqué diffusé par Metro. L’entente sera soumise aux employés et passera ensuite à un vote de ratification, qui aura lieu sous peu.

Le syndicat présentera les détails de l'accord à ses membres à cette occasion , précise Metro dans le communiqué.

Notre syndicat a été en mesure de négocier cette entente en raison de l’appui indéfectible de nos membres , a déclaré la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, dans un communiqué.

Cette entente reconnaît les difficultés financières vécues par nos membres , affirme Gord Currie, le président de la section locale 414, qui représente les travailleurs en grève.

Plus de 3700 travailleurs de 27 magasins Metro de la région du Grand Toronto sont en grève depuis le 29 juillet, après avoir rejeté leur premier accord de principe. L'arrêt de travail a empêché la livraison de produits frais aux magasins de la chaîne dans toute la province.

L’entente, si elle est acceptée par les travailleurs, mettrait fin à un mois de grève. Les employés réclamaient notamment de meilleurs salaires, citant les profits élevés de l’entreprise.

Climat tendu

Les relations entre l’employeur et le syndicat ont été tendues depuis le début de la grève. La semaine dernière, Unifor a établi deux lignes de piquetage devant des centres de distribution pour faire pression sur l’entreprise. Les tribunaux ont toutefois accordé une injonction à Metro pour y mettre fin.

Au mois d'août, le syndicat a refusé de participer à un processus de médiation avec l’entreprise. Metro doit revenir à la table de négociation avec une meilleure offre , avait alors affirmé un porte-parole du syndicat.

Metro a aussi déposé une plainte pour pratique déloyale de travail auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. La chaîne d’épicerie Metro estimait que le syndicat avait enfreint ses obligations de négocier de bonne foi.

L’entente doit encore être ratifiée par les membres, une étape qui n’avait pas été franchie au mois de juillet et qui avait d’ailleurs mené au déclenchement de la grève.