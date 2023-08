Le système de santé albertain continue de soutenir les évacués des T.N.-O.

L’Alberta prodigue des soins de santé à des centaines de personnes des Territoires du Nord-Ouest, dont près de 70 % de la population est évacuée.

La province fournit de l’assistance médicale notamment en s'occupant des patients hospitalisés et en fournissant des soins contre le cancer, des soins obstétriques et de la dialyse.

C’est un effort important de coordination des soins , souligne Jennifer Jackson, infirmière autorisée et professeure adjointe à la faculté des études infirmières à l'Université de Calgary.

Toutefois, elle note que des patients provenant des Territoires du Nord-Ouest sont déjà régulièrement traités en Alberta lorsqu’ils ont besoin de soins spécialisés.

Nos deux régions sont bien préparées à ce genre de travail, car nous avons des accords de longue date en place.

Elle explique que les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas une population assez importante pour offrir certaines opérations chirurgicales spécialisées. Ces patients viennent donc généralement à Edmonton, mais aussi à Calgary et à Fort McMurray , souligne-t-elle.

Jennifer Jackson ajoute que l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest utilisent des dossiers médicaux électroniques. Nous n’avons pas à chercher des dossiers papier, ce qui fait une différence énorme , dit-elle.

Plusieurs conditions médicales, notamment le cancer ou la dialyse, ont un plan de traitement avec des délais précis , ajoute-t-elle. Les patients doivent être dérangés le moins possible et c’est possible grâce à l’expertise des professionnels en soin de santé qui se sont surpassés pour rendre ces transferts possibles.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Jackson, professeure adjointe à la faculté des sciences infirmières de l'université de Calgary, explique que des accords de longue date entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest permettent d'atténuer les difficultés. Photo : Fournie par Jennifer Jackson

Selon Services de Santé Alberta (AHS), environ 45 patients ténois atteints de cancer ont bénéficié de l'aide de l'équipe de transition du centre de cancérologie de l'Alberta.

Dans une déclaration, AHS souligne vouloir s’assurer que les patients évacués des Territoires du Nord-Ouest atteints de cancer reçoivent les traitements dont ils ont besoin .

AHS demande aux patients du territoire qui devaient recevoir une évaluation ou un traitement lié au cancer d'appeler l'équipe de transition au 1 (888) 432-8865.

Selon AHS , 19 patients en dialyse reçoivent un traitement et 30 personnes reçoivent des soins obstétriques à Calgary, Edmonton et Red Deer.

AHS a également placé 55 personnes en soins continus et souligne que jusqu’à 200 patients peuvent être traités à domicile.

D'autres services, notamment en matière de toxicomanie et de santé mentale, de bien-être autochtone et de soutien pharmaceutique, continuent d'être fournis dans les centres d'accueil d'Edmonton, de High Level, de Fort McMurray, de Valleyview, de Fox Creek, de Peace River et de Grande Prairie.

Mardi, la ville de Calgary a indiqué qu'elle avait enregistré 3517 personnes évacuées, dont 363 personnes âgées et 776 enfants.

Elle a la capacité d'aider jusqu'à 5000 personnes à trouver un abri et du soutien. Jusqu'à présent, l'Agence de gestion des urgences de Calgary a fourni 1248 chambres d'hôtel.

Avec les informations de Jennifer Lee