C’est le premier jour d'école ce mercredi pour environ 19 000 élèves du primaire et du secondaire du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy ainsi que pour près de 10 000 élèves du Centre de services scolaire de l’Énergie.

Le Chemin-du-Roy connaît cette année une hausse de 500 élèves pour le préscolaire, primaire et secondaire; l’augmentation est d’environ 300 à l’Énergie.

Dans les deux centres de services scolaires, le recrutement de personnel n’est pas complètement terminé.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy est toujours à la recherche de 9 enseignants à temps partiel. On va bien sûr demander de l'aide aux enseignants qui sont déjà sur place pour nous soutenir le temps qu'on puisse [pourvoir] ces postes-là , affirme le directeur général Luc Galvani.

Le centre compte 49 enseignants non légalement qualifiés, dont 46 qui sont en voie d’obtenir les bons diplômes. On a une équipe qui assure l'insertion professionnelle pour être sûr que tout se fasse de la bonne façon , soutient M. Galvani.

La majorité ou presque tous nos enseignants sont en poste , se réjouit le directeur général du Centre de services scolaire de l’Énergie, Denis Lemaire.

Il y a deux postes vacants d’enseignants. Deux personnes ont remis leur démission avant le début de l’année, précise M. Lemaire. Il y a aussi huit contrats d’enseignement à pourvoir : cinq à temps plein et trois à temps partiel.

Le centre de services scolaire est aussi toujours à la recherche d’éducatrices en service de garde; il reste cinq remplacements à pourvoir. Un poste à temps partiel et 10 remplacements de techniciennes en éducation spécialisée sont aussi disponibles.

Les centres de services scolaires du Chemin-du-Roy et de l’Énergie en chiffres

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy compte 53 établissements primaires et six écoles secondaires. Il emploie plus de 5000 employés et son budget annuel est de près de 300 millions de dollars.

Le Centre de services scolaire de l’Énergie regroupe 35 établissements primaires et huit écoles secondaires. Il compte plus de 2500 employés. Son budget annuel est d’environ 182,5 millions de dollars.

