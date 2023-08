Des milliers d’élèves de retour sur les bancs d’école au Bas-Saint-Laurent

C'est la rentrée mercredi pour une grande partie des élèves du Bas-Saint-Laurent.

Les classes reprennent pour la majorité des écoles des centres de services scolaires (CSS) du Fleuve-et-des-Lacs et des Phares, excepté à l'école secondaire Paul-Hubert de Rimouski, où la rentrée a dû être reportée d'une journée en raison de problèmes informatiques.

Au CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, les élèves entameront leur année scolaire jeudi et vendredi, selon les écoles, tandis qu'elle s'est amorcée mardi dans les écoles de la Matanie et de la Matapédia.

Ouvrir en mode plein écran L'accueil des élèves se déroulait mercredi matin dans la majorité des écoles de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Pour bon nombre de jeunes, c'est l'heure des retrouvailles avec leurs amis qu'ils ont vus moins fréquemment pendant l'été. Rosalie Lebel, qui fait son entrée au secondaire à l'école St-Jean, explique que cette rentrée est particulière pour elle.

Ça va faire un peu bizarre d'être les plus petits de l'école! C'est une nouvelle étape, mais ça va être les plus belles années de notre vie, on va évoluer , a-t-elle affirmé en entrevue à l'émission Info-réveil.

Son amie, Jeanne Garon, qui fera elle aussi son entrée à l'école St-Jean à Rimouski, précise qu'elle est très fébrile pour cette rentrée.

Je me sens un peu excitée pour les cours, et aussi pour ne pas me perdre. Un peu comme les autres élèves sûrement!

Besoins de personnel

Alors que cette rentrée est marquée par le manque de personnel enseignant, la situation est enviable au Bas-Saint-Laurent par rapport à d'autres régions du Québec. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Éducation en début de semaine, tous les postes réguliers à temps plein ont été pourvus. Certains postes à temps partiel tardent cependant à trouver preneur.

Nombre de postes d’enseignante et d'enseignant à pourvoir Centre de services scolaires Postes réguliers à temps plein Postes à temps partiel à 100 % Postes à temps partiel à moins de 100 % CSS des Phares 0 4 9 CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup 0 2 0 CSS du Fleuve-et-des-Lacs 0 1 1 CSS des Monts-et-Marées 6 5 3 *Données fournies par le ministère en date du 28 août 2023 Source : ministère de l’Éducation du Québec

Il manque cependant aussi de personnel pour les postes de soutien, par exemple dans les services de garde. À preuve, à quelques jours de la rentrée, le CSS des Phares tenait un événement de recrutement pour tenter d'embaucher le personnel manquant. Six personnes ont été embauchées lors de cet événement, mais il reste encore 22 postes à pourvoir.

Je peux vous dire que tous nos services de garde, tous nos groupes sont ouverts , a cependant assuré la directrice générale du CSS des Phares, Nancy Prévéreault.

Ouvrir en mode plein écran Le CSS des Phares compte 9333 élèves cette année, dont 4668 au primaire. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Même si la situation est relativement stable pour l'instant, Mme Prévéreault indique que le recrutement se poursuit.

Outre le manque de personnel, l'année scolaire pourrait aussi être perturbée par les négociations entre le personnel enseignant, le personnel de soutien et Québec pour le renouvellement de leurs conventions collectives, qui sont échues depuis le 1er avril 2022.