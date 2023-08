Plusieurs universités ontariennes ont retiré des informations de leurs sites concernant leurs cours et leurs locaux au cours des dernières semaines, en réaction à l’attaque dans une classe à l’Université de Waterloo.

L’Université Waterloo a été l’un des premiers établissements à prendre de telles mesures après l'attaque qui était motivée par la haine, selon les policiers. Depuis le mois d’août, des détails au sujet des classes et des professeurs ne sont plus accessibles au grand public.

D’autres universités ont suivi le pas pour des raisons de sécurité. À Toronto, l’Université York et l’Université de Toronto enlèvent des informations sur les locaux, tandis que l’Université métropolitaine de Toronto affirme qu’elle ne publie pas les horaires de cours.

Vu la taille de nos campus, les bâtiments sont toujours identifiés pour permettre à nos étudiants de planifier leurs horaires en fonction du temps de déplacement entre ceux-ci , a déclaré un porte-parole de l’Université de Toronto.

L’Université de Guelph est dans le processus de retirer de son site web des informations identifiant les classes et le nom des professeurs.

À Hamilton, l’Université McMaster indique que les locaux pour tous les cours d’études de genre et de justice sociale ont été retirés de son site web.

Un porte-parole de l’Université Western, à London, affirme pour sa part que l’établissement consulte ses facultés et ses experts au sujet des mesures de sécurité de l’université.

Solutions robustes demandées

Le professeur de l’Université Western et président de l’Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario, Nigmendra Narain, soutient que les discussions au sujet de la sécurité sur le campus doivent impliquer les professeurs et les groupes visés par les menaces en ligne et le harcèlement.

Retirer des informations au sujet des cours est un bon point de départ, selon le professeur Narain, mais des solutions plus robustes sont nécessaires, comme un financement plus important des universités pour des programmes de sécurité.