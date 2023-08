Après un mois passé en Australie et Nouvelle-Zélande pour la coupe du monde de soccer féminin, l’arbitre d’Halifax Marie-Soleil Beaudoin est de retour au pays. Elle revient sur son expérience lors de cette compétition internationale.

Marie-Soleil Beaudoin vivait sa deuxième coupe du monde de soccer féminin. Elle avait déjà participé à la précédente en 2019, en France.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Soleil Beaudoin en action lors de la Coupe du monde 2019 à Lyon, en France. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Cette année, son expérience en Australie a été tout aussi intense. Arrivée en même temps que les joueuses des sélections nationales, 15 jours avant le début du tournoi, l’arbitre a dû participer à un camp d'entraînement où le travail est axé sur l physique mais est aussi technique et tactique. Il faut comprendre comment les équipes jouent, ça nous aide à anticiper le jeu et donc d’être dans la bonne position pour prendre les bonnes décisions .

Une fois sur les terrains de soccer, elle décrit une ambiance quasi indescriptible .

Quand on sort du tunnel avec les deux équipes, que le stade est plein, c’est des émotions que je ne peux pas répliquer dans aucun autre aspect de ma vie. C’est surréel.

Un de ses souvenirs les plus marquants de la compétition est le huitième de finale entre l’Australie et le Danemark.

Publicité

Remplaçante pour ce match de l’équipe hôtesse, elle décrit une intensité inégalée. Il y a un niveau d’émotion, un niveau de passion qui est encore un petit peu plus élevé, un niveau de bruit dans le stade qui est plus élevé. C’est vraiment pour ces moments que les athlètes vivent et que nous en tant qu’arbitre on vit , raconte celle qui est arbitre de la FIFA depuis 2014.

Parvenir à se pardonner ses erreurs

Son expérience, accumulée lors du dernier Mondial, lui a permis de se sentir plus prête à participer à la compétition. Mais la pression reste la même, celle d’être à la hauteur de l’enjeu en prenant les bonnes décisions.

On s'entraîne toute notre vie pour avoir le bon angle, la bonne position pour voir la faute, voir la pénalité possible, la carte rouge possible. Ça arrive qu’on ne le voit pas. C’est le plus difficile , estime Marie-Soleil Beaudoin, l’une des quatre arbitres canadiennes à participer au Mondial.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Soleil Beaudoin était l'une des quatre arbitres canadiennes sélectionnées pour arbitrer des matchs de la Coupe du monde de soccer féminin. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Maja Hitij

Selon elle, ce n’est pas la critique des partisans qui est la plus difficile à gérer. Au niveau international, ce qu’on entend c’est "yeah" et "bouh". C’est très différent du soccer local où les parents sont sur la ligne de côté et qu’on entende tout et que ça devient très très personnel.

Publicité

Pour cette adepte du haut niveau et perfectionniste, ce sont bien ses propres critiques qui sont souvent les plus sévères. Le plus dur, c’est de me pardonner à moi-même d’avoir fait une erreur , admet-elle.

Déjà un nouvel objectif en tête

Pour en arriver là, ce sont près de quatre ans d’entraînement à un rythme de six jours sur sept. À savoir si elle souhaiterait se lancer dans cette aventure exigeante pour la prochaine coupe du monde, Marie-Soleil Beaudoin n’a pas encore pris de décision.

Mais son prochain grand but est d’être choisie pour arbitrer la première Gold Cup féminine en février 2024. Cette compétition qui rassemble les équipes de tout le continent américain existe chez les hommes depuis 1963.

Dans un avenir encore plus proche, Marie-Soleil Beaudoin se concentre sur son vrai travail : elle prépare sa rentrée en tant qu’enseignante en physiologie humaine et la physiologie de l’exercice à l’Université Dalhousie.

Avec des informations de l’émission La Mouvée