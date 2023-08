Un débris cause du ralentissement sur le pont Laviolette

La circulation a été perturbée ce matin en direction nord sur le pont Laviolette, non pas en raison de travaux, mais d'un incident. Un bout de béton s'est donc retrouvé sur la chaussée.

Un bris a été constaté au niveau d’une plaque de pontage , explique la porte-parole régionale pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable, Roxanne Pellerin.

Vers 6 h 45, une voie sur deux a été fermée en direction nord. Par la suite, les deux voies ont dû être fermées pour permettre aux équipes de régler la situation.

Les deux voies étaient à nouveau accessibles aux automobilistes vers 7 h 30. L'entrave avait toutefois eu le temps de causer de la congestion sur l'autoroute 55 Sud jusqu'au boulevard des Acadiens et de la 132.

Une plaque de pontage, c'est un élément temporaire qu'on rajoute à la suite de travaux de nuit , affirme Roxanne Pellerin. Quand on fait le remplacement d'un panneau de nuit, on ne peut pas faire toutes les étapes; ce n'est pas possible de bétonner la même nuit qu'on pose le nouvel élément, donc on rajoute une plaque de pontage qui fait la jonction entre la chaussée et le nouveau panneau.

La Sûreté du Québec (SQ) affirme que personne n’a été blessé.

Avec une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin