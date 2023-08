Plusieurs dizaines de citoyens ont pris part à la rencontre des promoteurs éoliens Plan A Capital et BluEarth Renewables, à Wotton, mardi soir.

Les deux partenaires souhaitent ériger un parc de 150 mégawatts comprenant de 20 à 30 éoliennes à Wotton et à Saint-Georges-de-Windsor. La Ville de Danville accueillerait, quant à elle, la sous-station électrique névralgique au projet.

Les promoteurs, qui ont déjà ratifié des ententes avec des propriétaires dans le but d'accueillir ces structures sur leurs terrains, souhaitaient ainsi effectuer un premier contact avec la population.

Ils comptent déposer ce projet à Hydro-Québec en septembre.

On veut présenter au public en général où on est rendu dans le projet , parce qu'on a déjà parlé aux propriétaires qui vont potentiellement avoir des éoliennes sur leur terrain, et puis on a eu une très bonne réception de leur part , a expliqué le partenaire directeur de Plan A Capital, Hugo Bouchard.

Des citoyens rencontrés sur place ont dit déplorer qu'aucune présentation formelle n'ait été faite par les promoteurs. Selon plusieurs, les affiches explicatives disséminées à l'intérieur de l'église où se déroulait la rencontre étaient insuffisantes pour avoir une idée précise du projet.

Le maire de Wotton, Jocelyn Dion, assure qu'il sera à l'écoute de la population. Ce qui est important pour l'ensemble des membres du conseil c'est d'avoir l'acceptabilité sociale. C'est aussi très réglementé alors on s'attend à ce que le processus soit suivi à la lettre.

D'autres citoyens s'estiment toutefois satisfaits de l'information présentée lors de la soirée.

Résidente de St-Georges-de-Windsor, la médecin spécialiste Anne-Marie Pitre-Joyal est d'avis que le projet se met en branle de manière précipitée et qu'une pause demeure impérative.

Je crois que c'est un projet qui pourrait avoir un potentiel, mais qui est brusqué. Les élus ne sont pas prêts à prendre ces décisions-là. Le groupe de citoyens demande qu'il y ait une pause dans les démarches et que, dans les votes du 5 septembre prochain, ça soit refusé pour laisser le temps aux consultations citoyennes d'avoir lieu. Il faut vraiment évaluer l'impact de chacun, voir si on veut vraiment se lancer là-dedans, et si on se lance, comment minimiser les risques et les nuisances potentiels pour la population et l'environnement , a-t-elle exprimé.

Le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, a aussi participé à la rencontre, même si sa municipalité a adopté une résolution pour s'opposer à cette initiative.

Je viens prendre le pouls de la population. À Saint-Camille, on n'est pas en accord avec la façon dont ça procède actuellement. Ça va trop vite. Le gouvernement veut s'engager dans une transition énergétique, mais le faire trop rapidement. La municipalité de Saint-Camille n'a pas eu accès à des chiffres qui lui permettait de prendre une décision d'affaires, alors ça ne valait pas la peine de s'embarquer là-dedans.

Quant à la MRC des Sources, dont le schéma d'aménagement permet déjà l'implantation d'éoliennes, elle souhaite devenir partenaire du projet s'il est retenu par Hydro-Québec.

Le préfet Hugues Grimard soutient qu'il pourrait s'avérer bénéfique pour la population.

Au niveau de la MRC des Sources, on trouve intéressant le projet. On a adopté une résolution de façon majoritaire. Pour nous, on veut voir ce que la population en pense avant que les municipalités de Saint-Georges-de-Windsor et Wotton prennent une décision. La MRC pourrait être partenaire à 50 % du projet, [...] mais tout est conditionnel au fait que les municipalités acceptent un projet de cet envergure-là sur leur territoire.

Une seconde soirée d'information aura lieu mercredi soir à Saint-Georges-de-Windsor.

Si le projet se réalise, l'échéancier prévoit une mise en fonction des éoliennes vers 2028.