La grève chez Hydro Ottawa retarde les travaux sur deux stations du train léger

La grève chez Hydro Ottawa perturbe les travaux de prolongement du train léger vers le sud, car deux stations ne sont pas raccordées de façon permanente au réseau électrique.

Le personnel municipal espère toujours que la ligne sera prête d'ici la fin de l'année, mais comme les stations du Lac Dow et de South Keys ne sont pas alimentées en électricité, il faudra faire appel à un très gros générateur pour effectuer les vérifications nécessaires afin que les stations soient prêtes à accueillir le public.

Le problème est d’avoir une alimentation en électricité qui soit permanente, afin de pouvoir poursuivre les travaux de mise en service de la station , a expliqué le directeur des activités ferroviaires de la Ville d'Ottawa, Michael Morgan.

Nous avons pris des mesures en installant un générateur temporaire que nous pouvons utiliser pour mettre en service les systèmes électriques, mais nous voulons que les stations soient alimentées en permanence.

Lors de la réunion du Sous-comité du train léger sur les progrès de la construction du prolongement de l’O-Train vers le sud, l’est et l’ouest, mardi, le conseiller municipal de Kitchissippi, Jeff Leiper, a estimé que la situation était préoccupante .

L'entrepreneur TransitNEXT doit remettre la ligne Trillium à la Ville à la fin de l'année 2023. (Photo d'archives)

L'entrepreneur TransitNEXT doit remettre la ligne Trillium à la Ville à la fin de l'année 2023, après des retards liés en partie à la lenteur des tests de signalisation. M. Morgan a expliqué que ce travail était alimenté séparément et n'était pas affecté par la grève.

On ne sait pas encore qui paiera le générateur et combien il coûtera. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise quant à la nécessité d'installer plus d'un groupe électrogène.

À la question de savoir qui de la Ville ou de l'entrepreneur paiera la facture, le service des relations avec les médias de la Municipalité a répondu que cela n'avait pas encore été déterminé.

Le syndicat qui représente les travailleurs en grève d'Hydro Ottawa a déclaré que tout cela pourrait être évité avec un accord à la table des négociations.

La Ville veut lancer ces projets, et une fois que nos employés seront de retour, nous rattraperons le temps perdu , a assuré Mike Hall qui représente de la section locale 636 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

Selon lui, utiliser un générateur de cette envergure risque de coûter cher.

J'ai travaillé dans l'industrie assez longtemps pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un générateur Honda portatif , a-t-il illustré. Il faut beaucoup de travail pour les installer, beaucoup d'argent, et il vaudrait mieux avoir tout de suite un raccordement permanent.

Les négociations se poursuivent

M. Hall voit quelques raisons d'être optimiste, alors que les parties négocient dans le cadre d'une médiation non contraignante. Il a indiqué que chaque partie avait fait deux offres lors d'une réunion la semaine dernière.

La journée a bien commencé , a raconté M. Hall. Bien sûr, l'objectif d'un médiateur est d'amener les deux parties à bouger un peu, et c'est ce qu'il a fait. Les deux parties ont bougé.

Selon lui, le syndicat réclamait à l'origine une augmentation salariale de 16 % sur une période de quatre ans, alors que l'entreprise proposait 13 %. Aujourd'hui, l'écart s'est réduit à 15 % et 14 %, a-t-il dit.

Nous avons un écart d'un pour cent, on n'est pas loin.

Selon M. Hall, les salaires sont désormais la seule question en suspens.

Nous avons conclu un accord de principe sur tous les autres points , a-t-il déclaré.

D’après lui, Hydro Ottawa a interrompu les négociations, alors que le syndicat est toujours à négocier.

Des employés d'Hydro Ottawa lors d'une manifestation en juin dernier. (Photo d'archives)

La porte-parole d'Hydro Ottawa, Josée Larocque, a pour sa part affirmé que les négociations avaient été interrompues parce que le syndicat a refusé de soumettre au vote de l'ensemble de ses membres une offre très équitable et compétitive de l'entreprise.

L'offre de l'entreprise s'élevait à 14,74 % sur la durée de l'accord, a-t-elle précisé.

Hydro Ottawa a fait six offres depuis le début de la grève, a ajouté Mme Larocque.

En tant qu'entreprise privée fournissant un service public essentiel, Hydro Ottawa est fortement réglementée et doit agir dans l'intérêt du public. Cela inclut la négociation d'un accord équilibré et responsable qui reconnaît les contributions de ses employés et l'impact sur les tarifs d'électricité de nos clients.