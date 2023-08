Une avocate mi’kmaw accuse Blaine Higgs de propos alarmistes et racistes

La tentative du Nouveau-Brunswick de faire rejeter par la cour une partie de la revendication territoriale des communautés autochtones est un exemple supplémentaire de « l'attitude profondément raciste envers les Premières Nations » du premier ministre Blaine Higgs, selon une juriste mi’kmaw, Pamela Palmater.

Six communautés wolastoqey revendiquent un titre ancestral sur environ la moitié du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement demande à la cour d’en invalider plusieurs parties. Blaine Higgs affirme qu’il veut protéger les petits propriétaires fonciers établis dans ce territoire.

Le premier ministre présente la loi de manière inexacte, selon Pamela Palmater, avocate, professeure et membre de la communauté d’Eel River Bar.

Cela ne fait rien de plus de créer des divisions, et c’est ce qu’il fait depuis qu’il est premier ministre , affirme Me Palmater.

Une revendication sans précédent , selon Higgs

La revendication territoriale vise précisément le gouvernement du Canada, la société de la Couronne Énergie NB, ainsi que six entreprises principalement forestières et 19 de leurs filiales.

Aujourd’hui, sur plus de la moitié de notre province, des centaines de milliers de Néo-Brunswickois risquent de voir leur propriété touchée par cette revendication sans précédent dans laquelle on leur a refusé toute position ou représentation , affirme Blaine Higgs dans un communiqué publié le 24 août.

Même si les communautés wolastoqey ont gain de cause, il n’y aura aucune conséquence pour les familles néo-brunswickoises et leurs titres de propriété respectifs, assure Pamela Palmater.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate Pamela Palmater affirme que le premier ministre Blaine Higgs crée des divisions depuis qu'il a été élu. Photo : Lisa MacIntosh

La revendication porte sur les terres de la Couronne et le processus de décision quant à leur exploitation, explique l’avocate. Les communautés wolastoqey pourraient ainsi jouer un plus grand rôle en matière de frais, de permis et de droits d’exploitation de ces terres.

Publicité

Personne ne serait exproprié pour autant, selon l’avocate. Les intérêts des tiers, qu'il s'agisse d'une revendication de titre ancestral devant un tribunal ou du processus de négociation d'une revendication territoriale, sont toujours protégés.

Les terres privées sont incluses, soutient Fredericton

Le bureau du premier ministre Higgs n’a pas fait de commentaire au sujet des propos de Pamela Palmater. Il a plutôt présenté une déclaration écrite de la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn.

Selon la ministre Dunn, les Wolastoqiyik disent clairement dans leur avis de demande en justice que les terres des parties anonymes sont incluses dans la zone revendiquée .

Ouvrir en mode plein écran Cinq millions d'hectares sont concernés par les revendications des chefs wolastoqey. Photo : Radio-Canada

Il est malheureux que cette cause se retrouve devant les tribunaux, ajoute Pamela Palmater. Elle croit qu’une solution négociée aurait été préférable et elle critique M. Higgs à ce sujet.

Publicité

S'il avait voulu protéger les Néo-Brunswickois, il aurait dit : "Asseyons-nous à la table de négociation. Imposons un moratoire sur toutes les dispositions des terres de la Couronne et sur l'exploitation de ces terres jusqu'à ce que vos revendications soient résolues, car nous sommes là pour protéger les Néo-Brunswickois" , explique l’avocate.

Cela ne s'est pas produit. Il s'agissait d'un clivage très raciste entre les Premières Nations et ce qu'il considère comme étant la population du Nouveau-Brunswick.