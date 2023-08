Les partis politiques manitobains se penchent sur l’environnement à l’aube de l’élection

Un forum sur l’environnement et les changements climatiques s’est tenu à l’Université de Winnipeg mardi soir, à une semaine avant le lancement de la campagne électorale provinciale.

L’objectif de la rencontre organisée par une vingtaine de groupes environnementaux était de permettre à la population d’entendre les mesures que chaque parti compte adopter pour s’attaquer à la question des changements climatiques.

Des candidats des principaux partis ont pris part au débat qui s'est tenu dans la salle du Eckhardt-Gramatté Hall.

Parmi eux, il y avait Kevin Klein, l’actuel ministre de l’Environnement, du Climat et des Parcs et député du Parti progressiste-conservateur, Lisa Naylor qui est la porte-parole en matière d'environnement pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), le chef du Parti libéral, Dougald Lamont et la cheffe du Parti vert, Janine Gibson.

Kevin Klein a indiqué que le Parti progressiste-conservateur veut moderniser le système énergétique et travailler avec les entreprises et les innovateurs manitobains pour ce faire.

Élu en décembre dernier et à la tête de son ministère depuis le 30 janvier, M. Klein a également eu à défendre le bilan environnemental de son parti qui était au cœur des critiques soulevées lors des discussions.

Lisa Naylor a pointé du doigt le Parti progressiste-conservateur de ne pas avoir de plan environnemental ou de gestion des changements climatiques.

Elle a aussi affirmé que le parti au pouvoir agit plutôt dans le sens contraire, notamment en dépensant des fonds pour poursuivre le gouvernement fédéral par rapport à la taxe carbone. Selon elle, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux historiques et augmentent d'année en année depuis que les progressistes-conservateurs sont au pouvoir.

Lisa Naylor a aussi souligné qu'il y a eu de nombreuses coupures faites dans les sept dernières années, à savoir celles pour l’énergie propre d’Hydro-Manitoba et pour les organisations environnementales. Elle blâme également le gel du financement des municipalités pour le retard pris notamment sur le plan du transport en commun.

Le NPD du Manitoba promet notamment de protéger 30% du territoire d’ici 2030, de travailler pour la neutralité carbone d’ici 2050 et d’améliorer le réseau de bornes de chargement pour véhicules électriques.

Dougald Lamont reproche, quant à lui, aux progressistes conservateurs de s’en remettre au secteur privé.

Il a cité comme exemple le cas d’Hydro-Manitoba où, selon lui, l’opinion de consultants externes a été privilégiée au détriment de celles d’agents publics.

Dougald Lamont a aussi mentionné le projet de mine de silice de Sio Silica qui implique une entreprise albertaine qui veut extraire jusqu'à 33 millions de tonnes de sable d'un vaste aquifère situé à environ 50 mètres sous la surface du sud-est du Manitoba.

Il a ajouté que le Parti libéral s’engage à adopter un plan environnemental d’une valeur de 300 millions de dollars et a souligné la nécessité d'améliorer les transports en commun à Winnipeg, de créer des corridors pour la faune afin de relier les parcs et de permettre à la commission des services publics de continuer à réglementer Hydro-Manitoba sans ingérence politique.

Wolseley, une circonscription à surveiller

Initialement, le NPD du Manitoba devait être représenté par son chef, Wab Kinew, lors du forum.

Les organisateurs ont cependant annoncé mardi qu'il avait été remplacé par Lisa Naylor, l’actuelle députée pour la circonscription de Wolseley.

Selon le professeur adjoint en Études politiques à l’Université du Manitoba, Christopher Adams, il pourrait s’agir là d’une tactique stratégique de la part du NPD . La cheffe du Parti vert, Janine Gibson, est aussi candidate dans Wolseley.

S’il y a une circonscription dans la province qui pourrait voter vert, c’est Wolseley , affirme-t-il.

L’Université de Winnipeg, où se tient l’événement, est juste à côté de Wolseley, alors il y aurait beaucoup de membres du corps professoral et d’étudiants qui vont voter dans cette circonscription. C’est logique que le NPD ait décidé d’envoyer la députée locale actuelle.

La campagne électorale provinciale devrait commencer officiellement mardi et se terminer quatre semaines plus tard par un vote le 3 octobre.

Avec des informations de Bartley Kives.