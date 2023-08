Être un déplacé climatique au Canada, « jamais je n’aurai cru que cela m’arriverait »

Comme près de 20 000 résidents de Yellowknife qui ont dû évacuer la capitale des Territoires du Nord-Ouest en raison des feux de forêt, William Gagnon attend de pouvoir rentrer chez lui.

Ce chercheur en ingénierie et climat à l'université McGill qui travaille aussi pour Médecins Sans Frontières n’aurait jamais cru qu’il serait un jour un déplacé climatique.

Parti la veille du lancement de l’ordre d’évacuation de la ville donné le 16 août, il réside depuis chez des amis en Colombie-Britannique. Il n’en revient toujours pas.

Je n’ai jamais pensé que ce serait moi le réfugié climatique, surtout pas au Canada, un des pays les plus privilégiés au monde.

Ouvrir en mode plein écran William Gagnon a décidé de prendre la route avant même l'ordre d'évacuation. Photo : William Gagnon

Je lis sur les changements climatiques tous les jours et je n’ai pas vu ça venir. Pour moi, ça fait juste accélérer un processus : celui de limiter le plus possible nos émissions de GES, à la source du dérèglement du climat , ajoute William Gagnon.

Une réflexion sur le statut de réfugié climatique

Si le statut de réfugié est encadré et défini depuis longtemps à l’échelle internationale, celui de « réfugié climatique », lui, n'est pas reconnu par la Convention de Genève de 1951.

Il reste que le concept existe et les gouvernements vont certainement devoir de plus en plus se pencher dessus, estime Merlin Voghel, avocat au Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE).

Ouvrir en mode plein écran Une réfugiée somalienne dans un camp près de Mogadiscio, après une sécheresse en 2017. Photo : Getty Images / MOHAMED ABDIWAHAB

Cela inclut les gouvernements canadiens. Le concept de réfugiés climatiques interprovinciaux, [...] va s’imposer à nos esprits et [...] s’imposer aussi au niveau politique, parce que tout cela entraîne des coûts énormes pour les gens qui se déplacent. Nos gouvernements vont devoir aborder cette réalité-là.

Être un réfugié Une personne dite « réfugiée » est une personne qui se trouve hors de son pays d’origine en raison d’une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d’autres circonstances qui ont gravement bouleversé l’ordre public. De ce fait, elle a besoin d’une protection internationale . Sa situation, souvent périlleuse et intolérable, la contraint à franchir les frontières nationales en quête de sécurité dans les pays voisins. Source: Nations Unies

En 2021, un tribunal en France a décidé d’accorder le statut de réfugié à un citoyen originaire du Bangladesh pour des motifs liés au climat.

La même année, la Banque mondiale a estimé que d’ici 2050, le changement climatique risquait de contraindre plus de 200 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur pays.

