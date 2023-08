Malaise au PLQ : Marc Tanguay prié de clarifier ses ambitions politiques

L’étau se resserre autour du chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay. Irrités par le flou qu’il entretient depuis bientôt 10 mois au sujet de son avenir politique, plusieurs de ses collègues réclament qu’il clarifie ses intentions par rapport à la future course à la direction de son parti.

C’est un manque de leadership de sa part , lance une députée du PLQ qui a accepté de se confier à Radio-Canada, mais sans être identifiée en raison de la sensibilité du sujet.

À son avis, Marc Tanguay n’aide personne, à l’heure actuelle, en refusant de dire s’il compte briguer la chefferie du PLQ une fois que la course sera déclenchée. Ça l’affaiblit lui-même et ça nous affaiblit comme parti , analyse-t-elle.

Depuis des mois, M. Tanguay répète qu’il prendra sa décision lorsque les règles de la future course seront officialisées. Il est probable que cela survienne lors du prochain conseil général du PLQ , en octobre, mais les élus libéraux sont de plus en plus nombreux à trouver intenable le flou actuel.

Il faut que Marc (Tanguay) dise "oui" ou "non", mais ça ne peut plus être simplement "je ne sais pas".

Marc Tanguay est devenu chef par intérim du PLQ le 10 novembre 2022, à la suite de la démission de Dominique Anglade à la tête du parti.

Ça prend un électrochoc

Une autre députée libérale abonde dans le même sens, d’autant plus que deux élus pressentis pour être candidats à la chefferie, soit André Fortin et Monsef Derraji, ont publiquement annoncé qu’ils ne feront pas le saut.

Jusqu’à récemment, ça n’occupait pas mon esprit, mais là, on entame une nouvelle session parlementaire. L’aiguille [des sondages] ne bouge pas en notre faveur et j’ai hâte que les choses bougent.

Ça prend un électrochoc , dit-elle, et la décision de Marc Tanguay de briguer ou non le poste de chef du PLQ aura inévitablement des conséquences sur la possibilité que d’autres candidats – à l’interne comme à l’externe – osent se lancer.

Un troisième élu libéral croit aussi que Marc Tanguay doit rapidement faire part de ses intentions, ne serait-ce que pour préserver les apparences.

Il faut qu’il n’y ait aucun doute que le poste de chef intérimaire ne peut pas servir de tremplin pour décrocher la chefferie après. Et plus le temps passe, plus il y a un risque , craint ce député.

Un autre de ses collègues va encore plus loin et affirme que Marc Tanguay se retrouve dans une position délicate où il n’est tout simplement pas en mesure de remplir pleinement ses fonctions de chef par intérim.

Il y a des décisions difficiles à prendre au sein du caucus, mais Marc ne les prendra pas parce qu’il se mettrait possiblement des collègues à dos et ça pourrait ensuite nuire à ses chances de devenir chef.

Certains pensent par exemple que les responsabilités des porte-paroles du PLQ mériteraient d’être redistribuées. Or, dans un communiqué envoyé le 10 août dernier, le parti n’a annoncé que des changements mineurs, ce qui a pu être interprété comme une volonté de Marc Tanguay de ne pas froisser quiconque.

Marc Tanguay a remercié ses collègues pour la confiance qu'ils lui ont accordée et s'est engagé à servir le parti et ses militants, lorsqu'il a été nommé au poste de chef intérimaire.

Une situation explosive

Pour l’instant, il semble que le malaise entourant Marc Tanguay ne soit discuté qu’en circuit fermé au sein du PLQ .

Or, la semaine prochaine, les élus libéraux seront rassemblés pendant quelques jours en Mauricie afin de participer au traditionnel caucus qui précède le début des travaux parlementaires.

Selon nos informations, le sujet risque fort probablement d’y être abordé de front si Marc Tanguay ne prend pas lui-même le taureau par les cornes avant le début de ce caucus.

