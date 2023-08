Le projet de logements additionnels soulève des questions à Sherbrooke 

Dans le but de permettre la construction d’un logement additionnel sur le terrain d'une habitation unifamiliale, la Ville de Sherbrooke a tenu une deuxième soirée de consultations citoyennes mardi soir. Des rencontres ont respectivement été organisées dans les arrondissements de Lennoxville et des Nations. À celle de Lennoxville, près d'une dizaine de citoyens se sont déplacés pour assister à une présentation de la Ville, poser leurs questions et dans certains cas, exprimer leurs craintes.

Rappelons que le projet vise à favoriser la densification urbaine.

Si les projets de règlement présentement à l'étude sont adoptés, plusieurs options seront offertes aux propriétaires d’habitations unifamiliales isolées, non jumelées. Ils pourront aménager un logement supplémentaire dans un bâtiment existant, avec ou sans annexe. Le logement additionnel ne pourra pas dépasser 35 % de la surface totale du bâtiment principal. Le logement supplémentaire devra par ailleurs faire l’objet d’une inspection et ses propriétaires devront obtenir un permis et un numéro différent de celui de l’habitation principale.

Les propriétaires pourront aussi choisir d’installer leur logement supplémentaire dans un bâtiment détaché existant, ou en faire construire un. Cette option sera seulement acceptée sur les terrains de 450 m2 ou plus. Le nouveau bâtiment devra être à un minimum de 0,9 mètre des limites du terrain. Il ne devra pas non plus dépasser 70 m2, ce qui représente environ la taille d’un logement 3 ½, selon les représentants de la Ville présents mardi soir. Il ne pourra pas non plus être plus haut que le bâtiment principal.

Dans les deux cas, ces projets de logements supplémentaires pourront seulement être implantés dans le périmètre urbain de la ville, hors des zones rurales agricoles. Les logements devront partager un seul raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égouts avec la résidence principale. Ces logements ne pourront par ailleurs pas être utilisés à certaines fins, dont l'hébergement touristique. Aucune case de stationnement ne sera exigée pour ces logements.

Les logements additionnels devront également être en harmonie avec ce qui est déjà construit dans le quartier, et les arbres matures devront aussi être préservés.

Usages conditionnels

Selon un autre projet de règlement lié à ce dossier, les logements additionnels dans des bâtiments détachés seront assujettis à des usages conditionnels. Avant d’approuver la construction de tels logements, la Ville devra ainsi afficher un avis public sur le terrain visé au moins 15 jours avant la prochaine séance du conseil municipal.

Les voisins qui s’opposent à la construction pourront faire valoir leur cause devant le conseil municipal avant que les travaux soient approuvés par les élus et qu’un permis soit délivré. Les usages conditionnels permettent un meilleur contrôle décisionnel , a souligné l'urbaniste Nathalie Brochu pendant la présentation de mardi soir.

Quelques citoyens de Lennoxville et la conseillère d’arrondissement Jennifer Garfat ont toutefois contesté ce délai de 15 jours, et se sont demandé si l’information aurait bien le temps d’atteindre les citoyens des quartiers visés avant la prise de décisions.

Jennifer Garfat a aussi souligné que selon elle, la division de lots pour construire de nouvelles unités pourrait affecter le cachet des voisinages.

David Beaulieu, qui a vécu toute sa vie à Lennoxville, s’est dit peu rassuré par la consultation citoyenne, malgré les restrictions qui encadreront les logements additionnels. Ça dérange beaucoup, parce qu’ils disent qu’on n’a pas assez de logements pour tout le monde. Mais tu regardes partout, et il y a des places qui disent « à louer ». On veut construire des bâtiments sur des terrains, dans des secteurs de la rue avec des familles, des jeunes, et on perd le contrôle de ce qu’on a acheté.

Période plus mouvementée dans Fleurimont

Lundi soir, des consultations citoyennes ont aussi eu lieu dans les arrondissements de Brompton-Rock-Forest-St-Élie-Deauville et de Fleurimont. Dans ce dernier secteur, où des dizaines de citoyens se sont déplacés, de nombreuses personnes ont exprimé des craintes face au projet, notamment en lien avec la capacité du réseau d'aqueduc et d'égout de supporter l'ajout de logements.

Tout s’est fait de façon cordiale, a toutefois souligné la conseillère Danielle Berthold au micro de Par ici l’info mardi matin. Tous les citoyens et citoyennes qui ont voulu s’exprimer l’ont fait sur un ton très respectueux, ils et elles ont manifesté leur position très clairement dans les deux camps, que ce soit positif ou négatif.

Des consultations sur les logements additionnels : entrevue avec Danielle Berthold.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Des consultations sur les logements additionnels : entrevue avec Danielle Berthold ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Des consultations sur les logements additionnels : entrevue avec Danielle Berthold. 9 minutes 6 secondes) Durée de 9 minutes 6 secondes 9:06

Elle a ajouté qu’il ne fallait pas partir avec la prémisse que tout le monde qui a un terrain à la Ville de Sherbrooke capable de recevoir la dimension de ce qui est proposé va vouloir en profiter.

Depuis l’entrée en vigueur d’un tel règlement à Granby, par exemple, seule une poignée de citoyens a souhaité construire de telles installations sur leur terrain.

Les citoyens pourront demander la tenue d’un registre pour organiser un référendum dans ce dossier du 20 au 28 septembre 2023. Leurs signatures seront regroupées par zones. Si aucune demande n’est déposée, le règlement permettant d’ajouter un logement additionnel pourrait être adopté au mois de novembre.