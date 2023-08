Le CSS des Chic-Chocs collaborera avec les parents de Gabriel-Le Courtois

La directrice du Centre de services scolaires des Chic-Chocs, Josée Synnott, dit avoir entendu les préoccupations des parents de l’École Gabriel-Le Courtois qui s’inquiètent de la qualité de l’enseignement.

Des parents de cette école secondaire de Sainte-Anne-des-Monts s’inquiètent notamment de l’important roulement de personnel enseignant sur la qualité de l'enseignement. Ils ont écrit, en août, à la direction du CSS pour demander la création d'un comité de crise.

Cette revendication a été, la semaine dernière, appuyée par le conseil d'établissement de l'école secondaire.

Des parents ont donc assisté, mardi, à la rencontre du conseil d'administration du CSS des Chic-Chocs afin d'interroger la direction sur ses intentions.

C’est sûr qu’avec la lettre qu’on a reçu des parents, comme centre de services, on est ouvert à cette collaboration, mais on veut aussi travailler avec l’équipe-école. Le centre de service ne veut pas imposer quelque chose à l’équipe école si ce n’est pas un besoin. Ce qui est important, c’est de cerner le réel besoin , a indiqué la directrice du CSS des Chic-Chocs, Josée Synnott.

Une des signataires de la lettre, Ariane Lévesque, a demandé des précisions additionnelles au centre de service sur la demande des parents pour la création d'un comité de crise.

Je pense que la première étape sera de voir avec le conseil d’établissement le vrai besoin de l’école et suite à ça, on va voir comment nous on va soutenir l’école selon ses besoins , a ajouté Josée Synnott.

Est-ce que le comité dont on faisait la demande va pouvoir exister ?

Ouvrir en mode plein écran Ariane Lévesque a écrit la lettre adressée au CSS des Chic-Chocs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On parlait vraiment d’un comité externe avec différentes ressources et je me demande vraiment quand on va pouvoir travailler ensemble?, a lancé Ariane Lévesque.

La directrice Josée Synnott a expliqué qu’il allait falloir préciser les barèmes de ce qui sera possible.

Entre votre demande initiale que vous aviez fait, qu’on avait vraiment interprété comme de penser au niveau de la pénurie. Là, ça a comme changé, parce que là ce qui est demandé, c’est davantage de voir pourquoi les enseignants ne restent pas? Qu’est-ce qui se passe ? , dit Josée Synnott.

Là, c’est peut-être plus de faire une analyse et pour faire une analyse, il faut que ça se fasse à l’intérieur des pouvoirs de chacun , a ajouté la directrice du CSS .

Il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place l’année dernière, comme par exemple, plusieurs présences dans les salons de l’emploi, des campagnes publicitaires , a fait valoir Josée Synnott. Elle ajoute qu’une ressource destinée au recrutement avait aussi été embauchée pour tenter d’enrayer la pénurie de personnel.

Mme Synnott a aussi rappelé que le recrutement fait partie des priorités du centre de service et que du recrutement à l’international allait être tenté cette année.

La directrice de l’École Gabriel-Le Courtois, Isabelle Landry, a aussi dit comprendre les inquiétudes des parents.

C’est vrai que l’an passé a été particulièrement difficile à l’École Gabriel-Le Courtois, a affirmé Isabelle Landry. Selon elle, la rentrée n’était pas le bon moment pour lancer un comité.

Mme Landry ajoute que les résultats d’un questionnaire réalisé l’an dernier sur les enjeux à Gabriel-Le Courtois serait dévoilé prochainement au conseil d’établissement.