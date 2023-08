Symphonie NB souligne son 40e anniversaire avec la série de spectacles Bravo

L’orchestre professionnel de Symphonie Nouveau-Brunswick se prépare à lancer sa 40e saison, cet automne. Six spectacles sont au programme pour souligner cet anniversaire important, sous le nom de série Bravo.

La saison sera lancée le 25 septembre à Saint-Jean, avec le spectacle Les grands succès, qui comprend dix sélections orchestrales choisies par le public par vote, avant le concert. Des œuvres de Beethoven, Mozart, Bach, Mendelssohn et Gershwin sont parmi les choix présentés.

Bravo : Les grands succès sera aussi présenté à Fredericton le 26 septembre et à Moncton le 27 septembre.

En octobre, le concerto pour violon de Bruch et la deuxième symphonie de Brahms seront performés par l’orchestre et le violoniste de renommée mondiale Adrian Anantawan lors de Bravo : Bruch et Brahms.

Ouvrir en mode plein écran Originaire de l'Ontario, le violoniste Adrian Anantawan n'a qu'une main et utilise une prothèse pour tenir son archet. Il a notamment déjà joué à la Maison Blanche. Photo : CBC / Scott Nobles Photography

La pianiste chinoise Victoria Wong accompagnera l’orchestre en novembre lors du spectacle Bravo : Pièces d’horloge pour jouer la musique tirée du film The Hours notamment la Symphonie n° 101 de Haydn.

Les trois autres spectacles de la série Bravo ont lieu dans deuxième partie de la saison, de mars à mai 2024.

Publicité

Une soirée de jazz symphonique, une interprétation d’œuvres de Mozart par le Chœur Louisbourg ainsi que le concert Échos de Beethoven, un hommage à l’héroïsme, sont au programme.

Un public fidèle

La directrice musicale de Symphonie NB, Mélanie Léonard, entame sa troisième année avec l’orchestre.

Prendre part à cet anniversaire important la rend fébrile et heureuse.

C’est significatif quand même, 40 ans , dit-elle. C’est aussi un signe qu’il y a un engagement de la part du public.

Ouvrir en mode plein écran Le concert Énigmes auditives de Symphonie NB, au Théâtre Imperial de Saint-Jean, en 2022. (Photo d'Archives) Photo : Mathieu Savidant

Un orchestre existe seulement en communion avec sa communauté parce qu’on ne fait pas de la musique pour des salles vides.

La programmation de la saison 2023-2024 est accessible sur le site web de Symphonie NB (Nouvelle fenêtre).

D’après le reportage de Kristina Cormier