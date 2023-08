Le parc du Centre du Canada inaugurera bientôt un nouveau pavillon

Le comité Centre du Canada travaille à l’amélioration du parc du centre géographique du Canada, situé dans la municipalité rurale de Taché. On y inaugurera bientôt un nouveau pavillon destiné aux visiteurs.

Six ans après l’installation d’un panneau géant pour marquer le centre longitudinal du pays, à quelques kilomètres de Winnipeg, le taux de fréquentation a beaucoup augmenté, estime Cécile Dumesnil, la présidente du comité Centre du Canada.

Je pense que ça nous unit comme pays, au centre du Canada , estime-t-elle.

Au fil du temps, l’amélioration et l’agrandissement du site situé au bord de l'autoroute Transcanadienne ont contribué à une hausse du nombre de visiteurs, d’après elle.

Elle précise que le site reçoit aussi bien des touristes internationaux que des Manitobains et même des habitants de la municipalité.

À l’heure actuelle, des tables de pique-nique, des bancs, une salle de bain ainsi qu’un petit sentier sont à la disposition des visiteurs. Ces derniers peuvent de plus prendre connaissance de plusieurs informations culturelles et géographiques sur le lieu.

Cécile Dumesnil explique que le nouveau pavillon sera un abri du grand soleil et des vents et contiendra des informations sur le Sentier Dawson, la première route à relier l’Est et l’Ouest canadien.

Ce nouvel ajout au parc a bénéficié d’un financement fédéral, indique-t-elle. Il a de plus été conçu en collaboration avec le projet commémoratif du Sentier Dawson et fait partie de son Circuit du patrimoine.

Le comité Centre du Canada songe à l’heure actuelle à d’autres manières d’améliorer le site et désire recueillir l’avis des visiteurs et de la population.

J'encourage tout le monde à arrêter au centre du Canada et nous donner vos impressions , invite Cécile Dumesnil.

Avec les informations de Arouna Sissoko