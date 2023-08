Le témoin clé du meurtre de Victor Masson au Mexique à son tour assassiné

La famille de Victor Masson, tué par balles au Mexique le 15 mai dernier, est loin d’être au bout de ses peines pour obtenir justice. Le témoin principal du crime ne pourra jamais témoigner au procès du présumé meurtrier du touriste québécois.

Celui-ci a été assassiné peu de temps après avoir fait une déposition incriminante à la police qui a permis d’épingler l’accusé, mais la famille ne l’a appris que deux mois plus tard.

Ç’a été un grand choc. C’est un scénario de film dans lequel on est plongé, un très mauvais film , confie Édouard Masson, le frère du Saguenéen mort subitement.

Le procureur général de l’État d’Oaxaca a confirmé à Radio-Canada que Sergio Ruiz Luengas a été victime d’un homicide à la fin du mois de mai. Le ministère public refuse toutefois de préciser s’il y a un lien entre les deux meurtres et s’il s’agit d’un règlement de compte visant à faire taire ce témoin clé.

Je n’aurais jamais voulu que ça arrive à cet homme-là qui a été d’un courage immense. Il avait tout vu. Il avait décidé d’aller voir la police et de faire la bonne chose. Alors qu’il soit assassiné, je trouve que c’est une injustice , déplore Édouard Masson.

Une semaine après la mort de Victor Masson, Sergio Ruiz Luengas a raconté aux enquêteurs qu’il marchait dans la rue lorsque le Canadien a été tué sous ses yeux, en pleine nuit, à Puerto Escondido. Le témoin a identifié Mario Omar Sanginez Lopez comme étant le responsable du crime. Il a sorti un pistolet et a tiré deux fois sur le conducteur de la voiture grise , peut-on lire dans sa déposition, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Radio-Canada a obtenu la déposition du témoin Sergio Ruiz Luengas, assassiné depuis. Photo : Radio-Canada

L’homme mexicain a aussi relaté que le présumé meurtrier s’est approché de lui en le pointant avec son pistolet et qu’il a menacé de régler son compte s’il avait le malheur de raconter ce qui s’est passé. Au moment de rencontrer la police le 22 mai, Sergio Ruiz Luengas craignait d’ailleurs pour sa vie. Mario Omar m'a menacé en disant qu'il me tuerait si je parlais. Donc j'ai peur qu'il accède à ses menaces , a-t-il déclaré aux enquêteurs.

Dans les jours suivants, le témoin a effectivement trouvé la mort dans des circonstances que refusent de dévoiler les autorités mexicaines. En raison des enquêtes elles-mêmes, les détails ne peuvent pas être révélés pour le moment , indique le parquet d’Oaxaca.

Le procureur général assure toutefois que l’assassinat de ce témoin crucial ne met pas la cause en péril.

La mort du citoyen, témoin des événements qui ont conduit à l'ouverture du procès pénal, n'affecte en rien le processus puisque, selon l'article 386 du Code criminel, sa déclaration pourra être déposée en preuve au moment jugé opportun.

La défense pourra néanmoins s'opposer à ce que son témoignage soit admis devant le tribunal puisqu’il sera impossible de le contre-interroger.

Un mandat d’arrêt a été émis contre Mario Omar Sanginez Lopez le 25 mai. Le lendemain, il comparaissait une première fois pour le meurtre de Victor Masson. Il a été formellement accusé le 1er juin.

Considérant les derniers développements, le bureau du procureur indique que le juge a accordé une prolongation d'un mois pour la fermeture de l’enquête, de telle sorte que la prochaine date d’audience a été fixée au 18 septembre, date à laquelle le ministère public présentera les preuves contre l'accusé.

Des craintes pour la sécurité

La famille de Victor Masson a appris seulement à la fin juillet que le témoin principal du meurtre avait été assassiné. L'histoire rocambolesque ne s’arrête pas là. Selon les informations transmises aux proches, ce second meurtre serait l’œuvre d’un cartel mexicain, un aspect que le procureur n’aborde pas dans son enquête pour l’instant. En plus du témoin assassiné, un autre témoin important du procès manquerait aussi à l’appel.

Par ailleurs, l’avocate qui représentait les intérêts de la famille Masson au Mexique a abandonné la cause par crainte de représailles.

Édouard Masson dit recevoir peu de soutien de la part des autorités canadiennes dans le dossier du meurtre de son frère Victor au Mexique. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Ça génère énormément de stress. L’avocate qui nous représentait au Mexique a eu des craintes pour sa propre sécurité et a quitté le dossier. Il y avait un autre témoin qui a reçu des aveux du présumé meurtrier et ce témoin-là a disparu. On n'a pas de nouvelles. On ne sait pas s’il va être présent pour son témoignage devant le juge , explique le frère de Victor Masson.

La famille, qui déplore le manque de soutien du gouvernement canadien, a donc rapidement dû trouver un nouvel avocat pour s’assurer de comprendre le processus judiciaire qui se déroule en espagnol.

Je suis extrêmement désillusionné par rapport aux services qu'on offre aux Canadiens et aux familles qui subissent des choses horribles à l'étranger , se désole Édouard Masson.

De nouvelles informations sur le meurtre de Victor Masson

Victor Masson était en vacances à Puerto Escondido avec sa conjointe d'origine mexicaine, Eiva Castillo, lorsqu’il a été retrouvé sans vie dans sa voiture.

Le 14 mai, alors que sa copine était sortie avec des membres de sa famille, le Saguenéen de 27 ans s’est rendu dans un bar de la station balnéaire pour faire la fête. Au moment de quitter l’établissement, le Canadien a éprouvé des problèmes pour payer sa facture.

L’enquête démontre qu’une altercation a alors éclaté entre Victor Masson et un groupe de quatre Mexicains, soit deux hommes et deux femmes, dont Mario Omar Sanginez Lopez.

La famille de la victime a d’ailleurs découvert une courte vidéo dans le nuage informatique lié à son cellulaire où l’on voit ces quatre personnes dans le bar en question. C’est le dernier élément que Victor a filmé ce soir-là.

Avant de mourir, le touriste québécois a envoyé un message vocal peu rassurant à sa conjointe où il laissait entendre qu’il était en danger. Il mentionnait avoir été approché par un groupe d’individus. Plus tard, Victor Masson a contacté le 911 en se disant victime d’un vol.

Victor Masson Photo : Facebook/Victor Masson

Dans la déclaration qu’il a faite à la police avant d’être assassiné, Sergio Ruiz Luengas raconte que Victor Masson a été tué vers 1 h 45, dans la nuit du 14 au 15 mai, sur la rue Emiliano Zapata à Puerto Escondido.

Le témoin se rendait chez un ami lorsqu’une moto, sur laquelle prenaient place un homme et deux femmes, est passée à côté de lui. Il a reconnu Mario Omar Sanginez Lopez lorsque ce dernier s’est garé devant son appartement. Il le connaissait depuis environ un an puisqu’il travaillait comme plombier et électricien dans divers hôtels et comme portier dans une boîte de nuit.

Dans sa déposition, Sergio Ruiz Luengas explique qu’une voiture grise est alors arrivée sur les lieux et que son conducteur, Victor Masson, a renversé la moto où se trouvait encore une femme. Le Saguenéen avait visiblement suivi le groupe. Il y a eu une querelle, puis Mario Omar aurait lancé une pierre sur la voiture du Canadien avant de sortir son arme et de l’atteindre mortellement avec un des deux projectiles tirés.

Le présumé meurtrier aurait ensuite poussé le cadavre de Victor Masson sur le siège passager puis pris le volant pour déplacer le véhicule de la scène de crime, située devant son appartement.

La police a d’ailleurs confirmé que l’endroit où la victime a été retrouvée n’était pas celui où elle a été tuée.