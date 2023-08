L’importance du dépistage des cas de violence conjugale par les policiers

Le programme de Techniques policières du Collège d'Alma offre une formation comportant un volet sur la violence conjugale. Elle vise à mieux outiller les policiers, qui sont de plus en plus confrontés à des drames comme l’homicide intrafamilial survenu au cours de la fin de semaine dernière à Notre-Dame-Des-Prairies, dans Lanaudière.

Selon la criminologue et enseignante au Collège d’Alma, Claudia Pitt, le programme aide les futurs policiers, qui devront prendre des décisions importantes au cours de leur carrière lorsqu’ils seront appelés à intervenir dans des dossiers de violence conjugale.

Dans le cas du drame de Lanaudière, le père de famille qui a tué ses jumeaux de trois ans avant de s’enlever la vie avait fait l’objet d’une plainte pour harcèlement de la part de la mère des enfants. Il a néanmoins été relâché par les policiers avant de commettre l’irréparable.

C'est déjà dans notre programme depuis un moment. C'est sûr que dans les dernières années, on a revu, puis on a mis à jour de façon importante le contenu et la façon d'approcher les stratégies qu'on enseignait , a expliqué Claudia Pitt, en entrevue à l’émission Place publique.

Elle précise que l'objectif est de travailler en partenariat avec les ressources communautaires et d'appliquer des protocoles particuliers.

Dans ce sens-là, on voit ce qui est en lien avec la violence conjugale. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est une problématique complexe qu'on ne peut pas traiter seule comme acteur, comme policier , enchaîne l’enseignante.

Claudia Pitt souligne que chaque dossier en matière de violence conjugale est différent et peut être complexe, d’où l’importance de bien l’évaluer pour déterminer l’intervention policière à privilégier.

On peut judiciariser, on peut porter des accusations, faire enquête ou on peut référer à des ressources externes, des ressources communautaires. Avant de décider de notre intervention policière, il faut comprendre aussi les enjeux.

Elle ajoute qu’il est impératif de bien saisir tous les tenants et aboutissants et de comprendre les réactions des gens impliqués, des victimes et des enfants de la personne soupçonnée d'être l'auteur des agressions.

Ces notions sont enseignées aux futurs agents de la paix au cours de la deuxième année du programme de trois ans.

Quels sont les drapeaux rouges qu'il faut absolument voir dans une intervention? [...] Il faut faire la distinction entre une chicane de couple et de la violence conjugale. Est-ce qu'il y a des agressions? Est-ce qu'il y a différentes formes de violence qui sont présentes dans le couple? Ce sont les critères qu'on va développer avec nos étudiants pour qu'ils soient en mesure de distinguer justement si c'est de la violence conjugale ou non , dit Claudia Pitt.

Elle insiste également sur l’importance du dépistage et de l’utilisation d’outils développés à l’échelle provinciale, comme un aide-mémoire.

Par exemple, si un homme est arrêté, s’il y a déjà eu des plaintes déposées contre lui et qu'il est relâché, ensuite il y a des risques. Quel est le protocole? Quelle est la latitude dont disposent les policiers et policières dans ces dossiers-là , cite l’enseignante en exemple, ajoutant que chaque corps policier détient un protocole qui lui appartient.

D'après une entrevue de Catherine Doucet