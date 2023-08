Le Festival western de Saint-Tite permet à bien des résidents de la place de faire des affaires d’or. Stationnement, kiosque de marchandise ou même camping temporaire : les façons de monétiser leurs propriétés sont nombreuses. Toutefois, Québec serre la vis et ça ne fait pas que des heureux.

Ce sont des terres entières qui, chaque mois de septembre, sont prises d’assaut par les caravaniers. Depuis l’adoption de la Loi sur l’hébergement touristique, en octobre 2021, ces propriétaires doivent obtenir au préalable un permis du ministère du Tourisme.

C’est Camping Québec qui assure la gestion des dossiers. Il en coûte 145 $ plus taxes pour obtenir la permission de louer son terrain. L’organisme était à l’hôtel de ville lundi et mardi afin d’aider à remplir les formulaires.

Je n’embarque pas, lance Jean-Paul St-Amant. Je ne sais pas si je vais avoir une amende, je ne sais pas… mais c’est certain que je n’embarque pas là-dedans. Ils me poursuivront ! Qu’est-ce que Camping Québec fait dans nos cours de maison? Je ne suis pas d’accord. On paie nos permis à la Ville, ils nous donnent des services. Ça, c’est correct. Qu’est-ce qu’ils vont nous donner eux? C’est là-dessus que je ne suis pas d’accord.

Une amende de variant de 2500 $ à 25 000 $ peut être imposée à quiconque exploite un site d’hébergement sans permis. C’est la même chose pour celui qui fait une fausse déclaration, par exemple sur le nombre de personnes attendues. Le ministère du Tourisme et Revenu Québec rehausseront la surveillance.

La déclaration annuelle de revenus des locateurs devra donc être conséquente avec le permis délivré. La loi les force aussi à augmenter la responsabilité civile de leur police d’assurance à 2 millions $ sans quoi, une autre amende pourrait être imposée.

Certains se demandent si le Festival 2023 sera leur dernier tour de piste.

Cette année on ne peut pas canceller parce qu’on a du monde qui arrive, de la Gaspésie, du Lac-Saint-Jean, explique Gilberte Gendron. Si on travaille pour changer quatre 30 sous pour une piastre, ça ne donne rien. TPS/TVQ. On a des pensions. Est-ce que ça nous coupe au bout de la ligne? On sait pas. Faut que j’appelle, on verra ce qu’ils disent.

La règle s’applique uniquement à ceux qui en perçoivent un revenu. Je reçois durant le Festival sur mon terrain normalement mon fils avec sa roulotte et son beau-père. Depuis une trentaine d’années, je me demandais si j’avais besoin d’un permis. On m’a répondu que non étant donné que je ne facturais pas , indique pour sa part Gilles Damphousse.

Camping Québec, le ministère du Tourisme et le Festival western de Saint-Tite ont tous décliné nos demandes d’entrevues.