Un 1er cas du nouveau variant BA.2.86 est signalé au Canada, en Colombie-Britannique

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) a détecté le premier cas connu au Canada d'un nouveau variant de la COVID-19, le BA.2.86, déjà apparu dans plusieurs autres pays et qui est surveillé par l'Organisation mondiale de la santé.

Le centre indique que le variant BA.2.86, de la souche Omicron, a été identifié chez une personne résidant dans la région desservie par la régie de santé du Fraser, à l'est de Vancouver. Cette personne n'avait pas récemment voyagé à l'extérieur de la Colombie-Britannique.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, affirment dans une déclaration commune que cette souche ne serait pas plus grave que les autres et que la personne infectée n'est pas hospitalisée.

Le communiqué rappelle que le BA.2.86 a été détecté aux États-Unis et ailleurs, après avoir été signalé pour la première fois au Danemark le mois dernier. Bonnie Henry et Adrian Dix ne se disent pas surpris de voir ce variant arriver en Colombie-Britannique et au Canada. Ils soulignent que le risque pour la population demeure le même.

Les États-Unis affirment de leur côté que cette nouvelle souche pourrait avoir une plus grande capacité d'infecter les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 ou qui ont reçu des vaccins contre la COVID-19, comparativement aux souches précédentes.