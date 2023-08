Legault ne tient rien pour acquis dans Jean-Talon

Remporter l’élection partielle dans Jean-Talon ne sera pas une mince affaire, reconnaît François Legault­, qui s’attend à ce qu’une partie de l’électorat exprime son insatisfaction envers le gouvernement de la CAQ, notamment par rapport au projet de troisième lien, en votant pour un autre parti.

Le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec a officialisé mardi la candidature de Marie-Anik Shoiry à titre de candidate de sa formation politique dans la circonscription de Jean-Talon. Même si la CAQ y va pour gagner , François Legault est conscient que les jeux sont loin d’être faits.

Je pense qu'on a une excellente candidate, mais effectivement, quand on regarde l'histoire [...] ce n’est jamais facile, pour un gouvernement, une élection partielle, parce que ça peut être l'occasion, pour certains citoyens, de dire : "je ne suis pas satisfait de ce gouvernement-là". Donc, on ne prend rien pour acquis. On va travailler très fort , a-t-il lancé.

Allégations du PQ

François Legault répondait à la question d’un journaliste qui lui demandait si la CAQ allait faire les frais de sa décision d’abandonner la portion autoroutière du troisième lien entre Québec et Lévis.

À ce propos, le premier ministre a à revenir sur les allégations du candidat du Parti québécois dans Jean-Talon, Pascal Paradis. Ce dernier a affirmé que lors de discussions qu’il a eues avec la CAQ avant les dernières élections générales, on lui avait dit que le projet de troisième lien ne se réaliserait pas.

Ouvrir en mode plein écran François Legault maintient que la décision d'abandonner le volet autoroutier du projet de troisième lien a seulement été prise au printemps dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

François Legault a assuré que le volet autoroutier du tunnel Québec-Lévis n’avait été abandonné qu’au printemps, lorsque son gouvernement a reçu des données à jour sur l’achalandage des ponts de Québec et Pierre-Laporte, lesquelles remettaient en question la pertinence du projet.

Jamais, jamais, il n’a été question, avant l'élection du mois d'octobre dernier, d'abandonner le projet de 3e lien autoroutier. Quand je prends un engagement, c'est pour le tenir.

Sa candidate dans Jean-Talon appuie par ailleurs la décision de son gouvernement dans le dossier du troisième lien.

Publicité

Décision « très difficile »

Je pense que comme M. Legault l'a bien expliqué, ç'a été une décision très difficile, mais c'est une décision qui est pragmatique à la lumière des données qui ont été publiées au printemps dernier , a affirmé Marie-Anik Shoiry.

La directrice générale et fondatrice de l'organisme Vide ta sacoche a également indiqué qu’elle était en faveur du tramway. Mme Shoiry est persuadée que la CAQ continuera d’appuyer le projet.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Anik Shoiry est la fille de l'ancien maire de Sillery et conseiller municipal à la Ville de Québec Paul Shoiry. (Photo d'archives) Photo : Linkedin

Je n'ai pas de doute [...] Je pense que Québec et les citoyens de Jean-Talon méritent un réseau de transport qui est structurant, qui est efficace et qui est accessible et moderne. Donc, je suis en faveur du projet de tramway , a lancé la candidate.

Radio-Canada a révélé mardi que l’élection partielle dans Jean-Talon serait déclenchée mercredi et que les électeurs de la circonscription de Québec seraient conviés aux urnes le 2 octobre.

Le scrutin a été rendu nécessaire à la suite de la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin.