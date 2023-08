Avertissements de pluie pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve

Des avertissements de pluie forte ont été émis pour toute la Nouvelle-Écosse et le sud de l’île de Terre-Neuve. Entre 80 et 100 mm sont attendus par endroits, selon Environnement Canada.

Le service météorologique précise que cette perturbation n’est pas liée à l’ouragan Franklin, qui passera beaucoup plus au sud.

En Nouvelle-Écosse, jusqu’à 80 mm de pluie sont attendus entre mardi soir et mercredi soir. Des quantités plus importantes sont possibles par endroits, prévient Environnement Canada. Des épisodes de pluie torrentielle et des orages sont également possibles.

Il reste encore beaucoup d'incertitudes quant à la manière dont cette perturbation évoluera à mesure qu'elle se déplacera sur la province , indique Environnement Canada, sur son site web mardi soir.

À Terre-Neuve, jusqu’à 100 mm de pluie pourrait tomber entre mercredi matin et jeudi matin. Au plus fort de la tempête, on pourrait voir jusqu’à 15 mm de pluie à l’heure.

Environnement Canada rappelle que, par le passé, des orages similaires ont occasionné des inondations par endroits, de l’érosion sur les routes et des inondations de sous-sols.

Les fortes pluies peuvent aussi causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Mercredi soir, des bulletins météorologiques spéciaux – qui sont moins sévères que les avertissements – indiquaient que d’importantes quantités de pluie allaient également tomber sur la moitié sud du Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et une partie de l’île de Terre-Neuve.