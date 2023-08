La Première Nation Tlingit de Taku River veut restreindre la chasse à l’orignal

La Première Nation Tlingit de Taku River, à Atlin, dans le nord de la Colombie-Britannique, demande aux chasseurs d’éviter son territoire traditionnel cette saison afin d’y protéger « la population vulnérable d’orignaux ».

Selon un recensement réalisé par le gouvernement britanno-colombien et publié plus tôt cette année, il n’y avait que 17 mâles pour 100 femelles en janvier 2022. Le minimum provincial pour une faible densité de la population des orignaux est de 50 mâles pour 100 femelles.

La Première Nation indique que, si rien n’est fait, ce nombre pourrait chuter à 9 mâles pour 100 femelles l’année prochaine.

Bien qu’elle respecte la demande, Logan Law, une chasseuse et une citoyenne Tlingit, souligne que la chasse est un droit traditionnel et une manière de vivre pour sa famille.

Malheureusement, j’ai besoin de nourriture. Mes aînées ont besoin de nourriture , illustre-t-elle en expliquant chasser pour ses tantes. Elle reconnaît toutefois que la situation est critique.

Ma grand-mère parle d’un temps où elle voyait un orignal chaque fois qu’elle prenait la route. Je n’ai pas vu d’orignaux depuis des années, à l’exception de ceux que nous avons tués lorsque nous les recherchions activement.

Dans une déclaration, la Première Nation indique que sa requête est faite de bonne foi et demande aux chasseurs à travers la province de revoir leurs plans de chasse, ce qui inclut ses propres citoyens ainsi que les chasseurs locaux.

Logan Law croit de son côté qu’une exception devrait être faite pour les résidents d’Atlin.

Les gens viennent de Whitehorse, j’ai même entendu dire qu'ils venaient de Fort St. John, de partout. Nous n’avons presque rien, à peine pour nous-mêmes , dit-elle en demandant aux chasseurs de ne pas venir à Atlin afin de ne pas menacer la nourriture de ses aînées.

Elle-même planifie toujours de chasser, mais indique qu’elle le fera à l’extérieur d’Atlin cette saison afin de respecter le souhait de sa communauté et de respecter la population d’orignaux.

Manu Keggenhoff vit et chasse aussi dans la région d'Atlin. Bien qu’elle n’est pas membre de la Première Nation Tlingit de Taku River, tout comme Logan Law, elle chasse pour sa subsistance. Selon elle, un nombre croissant de chasseurs se sont tournés vers Atlin.

C’était vraiment fou dans les dernières années. D’autres régions, particulièrement dans le Nord, mais aussi ailleurs en Colombie-Britannique, ont été fermées durant la saison de la chasse ou leur accès a été réduit, ce qui a laissé Atlin vulnérable puisque tout le monde est venu ici , explique-t-elle.

Elle qualifie la situation d’accablante et elle soutient la demande de la Première Nation. Selon elle, le gouvernement devrait aussi en faire plus pour protéger la population d’orignaux avant qu’il ne reste plus rien à chasser.

Je pense que nous avons tous une responsabilité, que nous soyons autochtones ou allochtones, tout le monde doit surveiller ça , soutient-elle.

Avec les informations de Chris MacIntyre