Après avoir mené la sélection canadienne masculine à sa première participation à la Coupe du monde en 36 ans, John Herdman convient qu'il était temps pour lui de s'attaquer à un nouveau défi. C'est ainsi qu'est entré dans le portrait le Toronto FC, qu'il dirigera désormais.

Je n'ai jamais pensé que je laisserais derrière la feuille d'érable (du maillot de l'équipe nationale), mais la troquer pour le maillot du Toronto FC est un énorme privilège , a déclaré l'entraîneur anglais à la presse torontoise au lendemain de l'annonce de son départ de Canada Soccer.

M. Herdman a choisi de quitter le programme national après y avoir dirigé pendant une douzaine d'années les équipes séniores féminine et masculine, atteignant au passage les plus hauts sommets. Son choix s'est tout de même concrétisé sur fond de tension avec Canada Soccer.

Il était temps de me retirer , a-t-il indiqué. J'avais ce sentiment depuis un moment. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Je pense que l'équipe a changé et les choses progressaient là-bas d'une façon à me faire penser que j'avais besoin d'emprunter un nouveau chemin, celui du Toronto FC.

M. Herdman a renoncé à son poste de sélectionneur alors que l'équipe canadienne masculine est assurée de prendre part, dans trois ans, à la Coupe du monde 2026 qu'elle coorganisera avec les États-Unis et le Mexique et dont des matchs seront présentés à Toronto et Vancouver.

Je ne vois pas [mon départ] comme un abandon , a déclaré l'entraîneur d'origine britannique. Il explique avoir rempli son objectif de mener l'équipe canadienne à une qualification en Coupe du Monde, un accomplissement que plusieurs jugeaient impensable lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe en 2018.

Je savais que nous avions accompli quelque chose pour le pays , a souligné le principal intéressé. Se retirer donne l'opportunité à quelqu'un d'autre d'élever cette équipe à un autre niveau.

Si l’entraîneur de 48 ans était à la recherche de défis, il en aura certainement plusieurs à surmonter au sein du Toronto FC. L’équipe connaît une saison désastreuse et occupe actuellement la dernière place de sa division dans la Major League Soccer (MLS).

M. Herdman estime qu’il aura l’occasion de transformer l’équipe torontoise, comme il a sû le faire avec la sélection féminine, puis masculine canadienne.

Il a notamment été séduit par la perspective de se retrouver sur le terrain tous les jours avec les mêmes joueurs. N'importe quel entraîneur veut travailler avec des joueurs de façon continue, parce que c'est là qu'on voit la plus grande amélioration , a-t-il déclaré.

Le président du Toronto FC, Bill Manning, ne s’en cache pas : il avait besoin d’un nouvel architecte pour que son équipe retrouve le chemin de la victoire.

Ouvrir en mode plein écran Le Toronto FC a une fiche de 3 victoires, 10 matchs nuls et 13 défaites cette saison. (Image d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Son nouvel entraîneur demeure toutefois conscient de la pente abrupte qu’il aura à remonter.

Ça prendra du temps , admet M. Herdman qui souhaite d’abord apprendre à connaître ses joueurs avant d’instaurer sa vision pour l’équipe.

Il prendra officiellement les rênes du Toronto FC le 1er octobre.