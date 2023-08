Produisez-vous trop de déchets?

La Ville de Rouyn-Noranda espère diminuer le nombre de matières résiduelles enfouies sur son territoire au cours des sept prochaines années.

Avec son Plan de gestion des matières résiduelles, adopté lundi soir, la municipalité compte consolider des services existants. Andrée-Anne Dupuis, conseillère au plan de gestion des matières résiduelles, donne l’exemple de la collecte des matières organiques ou encore de la gestion des encombrants, comme les électroménagers.

Au-delà de ces initiatives, la municipalité mise sur la sensibilisation pour amener les citoyens et les entreprises à réduire leur production de déchets à la source. Les meilleurs déchets sont ceux qu’on ne produit pas , illustre Mme Dupuis.

La Ville de Rouyn-Noranda souhaite que les entreprises fassent mieux dans la gestion des matières organiques. (Photo d'archives)

La Ville ne s’attend pas à ce que chaque citoyen devienne "zéro déchet". Le zéro déchet est une utopie. Par contre, il y a plein de petits gestes [à faire]. Par exemple, il y a deux épiceries qui proposent du vrac sur le territoire de Rouyn-Noranda. Des supermarchés offrent aussi des alternatives moins emballées. On peut aussi faire des choix, comme de simplement apporter sa tasse lorsqu’on va s’acheter un café , ajoute-t-elle.

Moins de déchets

Andrée-Anne Dupuis estime que les Rouynnorandiens produisent de moins en moins de déchets. En moyenne, un citoyen générerait 200 kilogrammes (kg) de matières résiduelles par année. Ce nombre était de 250 kilogrammes il y a encore quelques années, selon elle.

Il y a eu une diminution de près de deux tonnes dans les dernières années. Cela nous amène à un enfouissement qui tourne autour de 8500 tonnes par année , mentionne-t-elle.

Andrée-Anne Dupuis rappelle que les matières organiques sont peu récupérées dans le secteur de l'entreprise. «Il faut amener les entreprises à se sentir plus concernés», croit-elle.

Le nombre de matières résiduelles produit par chaque habitant grimpe toutefois à 572 kilogrammes lorsque sont prises en compte les activités des entreprises présentes sur le territoire. Avec son nouveau plan, la Ville de Rouyn-Noranda espère descendre sous la barre des 500 kilogrammes.

Impliquer les entreprises

Andrée-Anne Dupuis juge que le travail de sensibilisation doit s’étendre jusqu’aux entreprises afin que celles-ci contribuent à leur juste part.

Il y a encore beaucoup d’améliorations, précise-t-elle. Au niveau du secteur de l’entreprise, de l’institution et de l’industriel, il n’y a pas beaucoup de matières organiques à récupérer. Il y a aussi le recyclage qui peut être mieux fait. Il faut amener les entreprises à se sentir plus concernées, mieux sensibilisées et à embarquer avec nous.

La gestion des matières résiduelles, ça concerne tout le monde, tout le monde en fait tous les jours.

Environ 11 % des matières organiques produites par les entreprises, comme les résidus alimentaires, seraient actuellement recyclés alors que la municipalité espère en récupérer 60 %. Elle veut aussi recycler 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition.