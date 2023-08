À deux jours du coup d’envoi de la 36e édition du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) au parc de la Baie, l'organisation confirme que le service gratuit de navettes par autobus ne sera pas offert cette année encore.

La dernière fois qu’une navette a été mise à la disposition des festivaliers, c’était en 2019, indique la Société de transport de l’Outaouais (STO), dans une déclaration écrite acheminée à Radio-Canada.

La STO souligne qu’une telle offre de service exige de la main-d’œuvre et des véhicules supplémentaires en plus de représenter un coût financier.

La directrice générale du FMG , Sandra Cloutier, explique pour sa part qu’il y avait des navettes qui circulaient en tout temps quasi vides . Il fallait par conséquent prendre une décision pour éviter d’émettre des gaz à effet de serre (GES) et limiter les pertes financières.

Il y a des trajets déjà réguliers qui se rendent à proximité du site. On parle de cinq minutes à pied. [Le service de navette] faisait en sorte qu’on émettait [beaucoup] de GES . […] On verra dans les prochaines années si on remet ou pas le service de navette avec la STO en place. Évidemment, à condition que la STO ait les chauffeurs que ça exige , ajoute Mme Cloutier.

Sandra Cloutier, directrice générale du Festival de montgolfières de Gatineau Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

La STO a précisé qu' à la demande du FMG , les bénévoles pourront bénéficier d’un libre accès au transport en commun durant tout le festival.

Moins de ballons dans le ciel

Par ailleurs, depuis plusieurs années, les habitués du FMG remarquent une diminution du nombre de ballons qui s'envolent au cours de la longue fin de semaine de la fête du Travail. Une situation que Mme Cloutier attribue, entre autres, à l’étalement urbain, qui laisse moins de possibilités d’atterrissage pour les montgolfières.

Des montgolfières dans le ciel de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vicky Lefebvre

La directrice générale du festival constate également que la pénurie de main-d'œuvre se fait aussi sentir dans le cercle des pilotes de montgolfières, ce qui exacerbe le phénomène.

La réalité est très complexe. Il y a un vieillissement des pilotes. Les pilotes ne se renouvellent pas au même rythme qu'ils arrêtent. […] Donc pour toutes ces raisons-là, il y a moins de montgolfières physiquement sur le terrain .

À défaut d’avoir une grande quantité de montgolfières, la directrice générale met en avant la vaste variété de l’offre artistique et familiale qui sera offerte aux festivaliers.

La 36e édition du FMG aura lieu du 31 août au 4 septembre.

Avec les informations de Marika Bellavance