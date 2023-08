Des syndicats bas-laurentiens se font entendre à l’aube de la rentrée

Trois syndicats du milieu de l'enseignement du Bas-Saint-Laurent tenaient à se faire entendre à la veille de la rentrée scolaire. Ils ont accueilli les membres du conseil d'administration du Centre de services scolaire (CSS) des Phares qui se réunissaient mardi soir à Rimouski.

Une vingtaine de membres du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat du personnel de soutien scolaire des Phares ainsi que celui des professionnelles et professionnels de l’Éducation du Bas-Saint-Laurent étaient présents pour réitérer leurs revendications.

Les trois groupes, tout comme leurs homologues de partout dans la province, sont en renégociation de leurs conventions collectives. Celles-ci sont échues depuis le 1er avril dernier.

Au cœur de leurs revendications : améliorer les conditions de travail, augmenter les salaires et, surtout, réduire la charge de travail, alourdie par la pénurie de personnel et la hausse du nombre d’élèves en difficulté, indiquent les syndicats.

Le président du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’Éducation du Bas-Saint-Laurent, Jacques Belles-Isles, rappelle que le réseau public vit un exode de spécialistes, notamment en orthophonie ou en psychologie, au profit du privé, ce qui prolonge les listes d’attente pour les enfants en difficultés d’apprentissage.

Les gens ne viennent plus dans le réseau public , dit-il.

M. Belles-Isles mentionne que les employés syndiqués comptent poursuivre leurs négociations auprès notamment de la nouvelle directrice générale du CSS des Phares, Nancy Prévéreault.

On a fait des offres pour travailler sur des chantiers communs pour que tout le monde soit gagnant, souligne-t-il. J’ai bon espoir qu’avec la nouvelle directrice générale on pourra avoir ces espaces-là pour négocier sur le plan régional pour répondre à des besoins plus spécifiques à nos écoles.

Cette manifestation est l'une des premières actions que les syndicats mettront en œuvre dans les prochaines semaines pour augmenter la pression sur la partie patronale. Une grève pour l'ensemble du personnel est toujours une option envisagée.