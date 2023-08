Crise des surdoses : « j’ignore comment le gouvernement peut encaisser ça »

Mardi, le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié son triste bilan le plus récent. Au moins 198 personnes ont perdu la vie en raison d’une surdose dans la province au mois de juillet, et depuis le début de l’année, la crise a emporté 1455 personnes. Jamais les surdoses n’avaient fait autant de victimes à pareille date.

Après 2021 et 2022, 2023 apparaît déjà comme l’année la plus meurtrière. Après 7 ans d’état d’urgence sanitaire dans une province particulièrement rongée par la crise, l’impuissance et l’impatience accompagnent la tristesse.

J'ignore comment le gouvernement peut encaisser ça. Les gens continuent de mourir , déclare Helen Jennens, membre de Moms Stop the Harm, un réseau qui regroupe des familles de victimes de surdoses.

La Colombie-Britannique et le Yukon sont les régions qui ont le plus haut taux de mortalité par surdoses, selon les données du gouvernement fédéral, mais la crise traverse tout le pays et s’accentue dans d’autres grandes villes, comme Toronto,Ottawa ou Montréal.

Lutter contre la toxicité des drogues

La possession de petites quantités de drogues illicites n’est plus considérée comme une infraction criminelle en Colombie-Britannique depuis la fin du mois de janvier, dans le cadre d'un tout premier projet pilote, mais la question de la toxicité des drogues sur le marché est toujours d'actualité.

Si on veut arrêter les morts, il y a une chose à faire : garantir aux personnes dépendantes un approvisionnement en drogues sûres et, actuellement, la volonté politique à l’échelle nationale n’y est pas.

Mois après mois, la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, rappelle les mêmes éléments. Nous constatons des chiffres records en raison de la toxicité des drogues. Le marché noir continue de mettre des vies en danger.

Selon elle, le programme d’approvisionnement sûr d'opioïdes mis en place durant la pandémie dans la province demeure insuffisant et, malgré des recommandations faites pour l’améliorer, très peu de personnes y ont accès actuellement.

