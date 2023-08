Edouard Baer et Julie Le Breton s’allient dans le nouveau film de Manon Briand

Le comédien français Edouard Baer (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre) et Julie Le Breton vont s’échanger la réplique dans Le chef et la douanière de Manon Briand qui rassemble. Le long métrage, qui rassemble deux personnages que tout oppose, sera tourné dans les prochaines semaines à Montréal et en Montérégie.

On y raconte l’histoire de Victor (Edouard Baer), un chef français plutôt désagréable, qui a été empêché d'entrer au Canada par Sonia, la douanière intransigeante d’un petit village à la frontière des États-Unis. Cette dernière se ravise et lui demande de l’aide quand sa fille s’inscrit à un concours culinaire où elle risque d’échouer.

J’aime bien les personnages qui, au départ, sont des losers [perdants] magnifiques, a raconté Edouard Baer en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18. J’aime que Victor soit un peu fêlé, mais avec de l’enthousiasme.

Histoires d'amour

Julie Le Breton, de son côté, explique être encore en train de peaufiner la relation entre son personnage et celui d’Edouard Baer. On trouve des petites nuances, des moments où Edouard et moi on a ces espèces de petits conflits qui créent l’électricité nécessaire à la comédie romantique.

Publicité

N’empêche, les ingrédients sont là pour que la magie opère : en entrevue, les partenaires de jeu se jettent mutuellement des fleurs.

En parallèle, Edouard Baer vit aussi une autre histoire d’amour. Le comédien n’a que des éloges pour Montréal, sa verdure et sa population.

J’aime prendre langue facilement avec les gens; j’ai tendance à parler en entrant dans un commerce, et à aborder les gens qui promènent leur chien ou qui arrosent leurs plantes. À Paris on passe pour un fou, un emmerdeur, mais ici c’est normal.

Parmi la distribution du Chef et la douanière, on retrouve aussi Sylvain Marcel, Élodie Fontaine, Lélia Nevert, Oussama Farès, Douaa Kachache, Normand Chouinard, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet. Le film n’a pas encore de date de sortie.