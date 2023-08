Hausse record de demandes d’aide alimentaire au Pignon bleu

Les demandes d'aide alimentaire en provenance des écoles et des familles connaissent une hausse record auprès du Pignon bleu. En cette période de la rentrée, l’organisme du quartier Saint-Sauveur a déjà reçu près de 300 demandes de familles pour son service de restaurant populaire, alors qu’il y en avait 175 en septembre dernier.

C’est aussi le triple de la capacité de l’organisme qui peut normalement recevoir une centaine de jeunes pour son service de garderie et repas du midi. Du lundi au vendredi, ils viennent manger ici, on leur offre un repas sain et équilibré, puis malheureusement pour beaucoup de nos enfants, on s'est rendu compte que c'est leur seul vrai repas de la journée , atteste Ingrid Bhoyrow, la directrice des services socio-éducatifs au Pignon bleu.

Ouvrir en mode plein écran Ingrid Bhoyrow, la directrice des services socio-éducatifs au Pignon bleu. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

En plus d’être nourris, les enfants peuvent aussi revenir pour de l’aide au devoirs après les classes. Les familles peuvent aussi recevoir des paniers d’épicerie avec différentes denrées. L'aide alimentaire est souvent notre porte d'entrée, on a beaucoup de familles qui nous connaissent à travers le dépannage alimentaire , relate Ingrid Bhoyrow.

Publicité

Nous-mêmes, on la sent l’inflation. Depuis le début de la crise, je dirais que l’augmentation au niveau des besoins est trois fois plus élevée. Cette année, on frôle les 300 demandes, c’est alarmant et inquiétant , remarque la directrice générale, Roseline Roussel.

Dans les écoles aussi

Ce n’est pas le seul service pour lequel les demandes ont augmenté, le Pignon bleu distribue également plus de 9000 collations dans 19 écoles.

Devant tant de demandes, l’organisme n’a d'autre choix que d’en refuser. On a dû refuser huit autres écoles, qui auraient eu besoin de nos services cette année. C'est très crève-cœur pour nous. On a sélectionné les écoles qui sont dans des milieux avec une cote de défavorisation plus élevée , explique Roseline Roussel.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Pignon bleu, Roseline Roussel. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Le portrait est également le même pour le service de dîners distribués dans les écoles pour lesquels les parents paient selon leurs moyens. L’an passé, on accompagnait 5 milieux scolaires, cette année on en accompagne 8, par contre, on aurait pu aller jusqu'à 13 écoles qui souhaitaient avoir notre service , souligne la directrice générale.

Publicité

Le visage changeant de la défavorisation

Les intervenantes remarquent que le profil de la défavorisation s’est transformé ces dernières années. On a beaucoup de clichés, mais je pense que depuis la pandémie ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, les deux parents peuvent travailler et c'est quand même très difficile pour eux d'arriver à joindre les deux bouts , indique Ingrid Bhoyrow.

Selon Roseline Roussel, 62 % de la clientèle qui fréquente l’organisme sont des travailleurs qui ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire.

Ouvrir en mode plein écran Le Pignon bleu est un organisme communautaire dont la mission est de contribuer à la sécurité alimentaire des enfants et des familles de la ville de Québec (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Pour qu’une demande soit acceptée, la famille doit répondre à trois critères soit, avoir un enfant âgé de moins de 12 ans, résider dans la Basse-Ville et être considérée comme une famille à faible revenu.

À partir du moment où les critères sont répondus, la famille a automatiquement droit aux services , souligne la directrice des services socio-éducatifs. En revanche, ils n’ont pas de place garantie pour les services plus limités comme la halte-garderie du midi.

Le Pignon bleu a fait l'acquisition d’un nouveau bâtiment qui doit devenir une nouvelle cuisine de production. La directrice générale croit qu’il permettra à son organisme d'aider 25 000 enfants. En ce moment, il en accompagne près de 10 000.