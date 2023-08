Des infirmières de l’Île-du-Prince-Édouard appelées en renfort au Québec

En pleine pénurie d’infirmières, le Québec sollicite l’aide de l’Île-du-Prince-Édouard. Une demande difficilement réalisable, selon le syndicat qui représente les infirmières de l'île. Comment aider, quand on traverse soit même une crise?

Santé Î.-P.-É. a reçu une requête du Québec afin de savoir si la province avait la capacité de leur fournir un soutien en ressources de santé. La province voisine est à la recherche d’infirmières autorisées et d’infirmières praticiennes pour des rotations de deux semaines jusqu’à la mi-octobre.

Une demande très précise, mais difficilement réalisable, selon Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l’île.

Ils recherchent du personnel en soins urgents et critiques. Ils sont rares à l’île, alors en libérer, pour en envoyer au Québec, cela n’arrivera pas , assure-t-elle.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de postes vacants chez les infirmières a atteint 29 %, un record selon le syndicat.

Plus de 400 postes sont actuellement vacants dans la province et au-delà de 250 infirmiers et infirmières ont quitté la profession entre juillet 2021 et juillet 2023, selon le syndicat.

Barbara Brookins, présidente du syndicat des infirmières de l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives)

De son côté, Santé Î.-P.-É. a déclaré qu’elle enverrait du personnel au Québec uniquement si la situation le permet , et au cas par cas. La santé des citoyens de sa province demeure la priorité, clame-t-elle.

Santé Î.-P.-É. a tout de même lancé un appel à tous à ses infirmières par courriel, afin de voir s'il y avait de l’intérêt pour la requête.

Pénurie pancanadienne

Si la pénurie d’infirmières au Québec est bien réelle, la crise est pancanadienne, selon Barbara Brookins.

Avec 29 % de postes vacants, on pourrait envoyer le même courriel au Québec, et je ne pense pas qu’ils pourraient nous prêter des ressources, aucune province au Canada n’a un surplus de personnel.

Au bord de l’épuisement, des infirmières un peu partout au pays ont quitté les services de santé ou se sont tournées vers le privé en 2023.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les défis professionnels causés par la pénurie ont poussé plus d’un millier d’infirmières à manifester dans les rues de Charlottetown, en juin.

Manifestation des infirmières à Charlottetown, le 9 juin 2023. (Photo d'archives)

Ils réclamaient de meilleures conditions de travail et une stratégie nationale, afin d’éviter l’implosion d’un système déjà en crise.

Du côté du syndicat, on tente de trouver des solutions. Nous voulons examiner la stratégie pancanadienne en matière de santé et de ressources humaines , souligne Barbara Brookins.

Entre-temps, l’Île-du-Prince-Édouard prend également des mesures pour qu’il soit plus rapide et plus facile d’embaucher des infirmières formées à l’étranger.

D’après le reportage de Julien Lecacheur