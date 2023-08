Trois activités pour découvrir le street dance du festival JOAT

Les danses urbaines prennent leur place avec le festival international de street dance JOAT (Jack of all trades), qui démarre ce mercredi à Montréal. L’événement coproduit par Danse danse promet des battles (affrontements) de popping, de breaking et de hip-hop, ainsi qu’une série d’activités s’intéressant pour apprivoiser ces sous-cultures venues des États-Unis.

On a discuté avec le fondateur et codirecteur artistique Handy HYA Hyacinthe, qui pilote le projet depuis 2014, afin de connaître ses suggestions. Voici trois activités à surveiller cette année.

Trois battles en trois jours

Les battles de breaking, de hip-hop et de popping ont longtemps été réservées à un public initié. Mais depuis quelques années, de plus en plus de néophytes se frottent à l’énergie de ces affrontements au festival JOAT, qui sont caractérisés par les relances rapides de deux danseurs ou danseuses sur scène.

C’est électrique, c’est vivant, c’est magique, même, raconte Handy Hyacinthe. La scène montréalaise est reconnue pour sa volonté de soutenir les danseurs et les danseuses et de les amener à un autre niveau. Ça crie, ça tape sur le stage... on donne énormément d’énergie aux compétiteurs.

Jeudi, vendredi et dimanche, des interprètes de partout dans le monde feront la démonstration de leur talent sur l’Esplanade de la Place des arts, avec l’espoir de se qualifier pour les finales du festival JOAT. Seize personnes, dont quatre artistes invités, s’affronteront au Club Soda.

toLe popping, le breaking et le hip-hop, c’est quoi? Popping : C’est une danse qui vient de la Californie et de l’ère funk. Ce sont des mouvements robotiques et illusoires.

Hip-hop : C’est une danse née à New York, qui est basée sur le bounce, le rock et le groove. Ça s’inspire de mouvements qui ont été créés dans des boîtes de nuit durant l’ère hip-hop.

Breaking : C’est aussi né à New York, un peu avant le hip-hop. Ça inclut du top rock, du footwork, et il y a beaucoup de mouvements au sol. Il y a quelque chose d’acrobatique.

Quand? Jeudi (breaking), vendredi (hip-hop) et dimanche (popping) à 18 h (qualifications) et à 20 h 30 (finales)

Jeudi (breaking), vendredi (hip-hop) et dimanche (popping) à 18 h (qualifications) et à 20 h 30 (finales) Où? À l’Esplanade de la Place des arts (qualifications) et au Club Soda (finales)

À l’Esplanade de la Place des arts (qualifications) et au Club Soda (finales) Prix : Qualifications gratuites, finales payantes

Bataille de beats avec C’est quoi les DAWs?

Les beatmakers, ou compositeurs et compositrices en français, auront aussi droit à un moment sous les projecteurs au festival JOAT. L’événement C’est quoi les DAWs, organisé par les vétérans de Artbeat Montréal, leur permettra de s’affronter par musiques instrumentales interposées.

Pour l’occasion, huit producteurs et productrices de Montréal ont préparé une série de piècs musicales en suivant des consignes bien précises, comme l'intégration d’un échantillon précis, le respect d’un tempo ou encore d’un style musical.

Une seule personne sera sacrée championne à la fin de la soirée, après sept épreuves et trois rounds éliminatoires.

Le nom de l’événement (C’est quoi les DAWs) fait référence aux logiciels de compositions utilisés par les beatmakers (DAW, ou digital audio workstation), mais aussi à une expression créole.

"C’est quoi les dòz", ça veut dire "c’est quoi qui se passe" ou "c’est quoi le potin", explique Handy Hyacinthe. J’aime vraiment le titre. C’est très montréalais et créolophile. Car à Montréal, dans certains quartiers, ça parle un mélange de français, d’un peu d’anglais et de beaucoup de créole.

Quand? Le 30 août à 20 h

Le 30 août à 20 h Où? Édifice 2-22

Édifice 2-22 Prix? Gratuit

Montreal loves hip-hop

Le festival JOAT propose aussi de retourner aux racines du hip-hop à Montréal et ailleurs avec Montreal loves hip-hop, une exposition préparée par les artistes Cholo-B, Scramblelock, Frank BLVD et DJ Devious.

Le public pourra y découvrir des affiches, des vidéos et du matériel d’archives des années 80 à aujourd’hui, qui mettent en relief des événements comme Bust A Move, une compétition de street dance organisée de 2005 à 2015 à Montréal.

Ça permet de comprendre l’historique du hip-hop à Montréal, soutient Handy Hyacinthe. On a une communauté hip-hop qui existe depuis longtemps, et une communauté de street dance qui est là depuis longtemps aussi.

Ouvrir en mode plein écran Handy «Hya» Hyacinthe est un adepte du popping et un des ambassadeur du street dance à Montréal. Photo : danse danse

Quand? Du 29 août au 3 septembre

Du 29 août au 3 septembre Où? Espace culturel George-Émile-Lapalme de la Place des Arts

Espace culturel George-Émile-Lapalme de la Place des Arts Prix? Gratuit

Bonus : Le séminaire Intangible Roots de Moncell Durden

Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir leur connaissance du hip-hop et du street dance, Handy Hyacinthe propose aussi le séminaire Intangible Roots de l’historien, cinéaste et auteur Moncell Durden, prévue le 30 août à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts.

Il va décortiquer non seulement le street dance, mais aussi les situations socio-économiques et politiques qui ont fait que certaines street dance ont été créées.

