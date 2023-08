Un an après son implantation, Uber admet son lent départ au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Plus d'un an après l'implantation d'Uber au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le service de transport n'est pas aussi présent qu'escompté et le nombre de chauffeurs recrutés est en deçà des attentes.

Comme c'est le cas depuis le début, le gestionnaire des affaires publiques chez Uber pour le Québec, Jonathan Hamel, indique une fois de plus ne pas pouvoir confirmer le nombre de chauffeurs en poste pour Uber, puisque la compagnie est cotée en bourse. Par contre, il admet que le service de transport connaît un lent départ dans la région.

Ça ne fonctionne pas encore au même niveau dans toutes les régions du Québec. Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, ça fonctionne super bien. À Saguenay, on pourrait avoir plus de chauffeurs sur la plateforme. Il y a de la demande provenant des gens qui veulent se déplacer, mais il n'y a pas encore un nombre de chauffeurs comparables à ailleurs au Québec , explique Jonathan Hamel.

Un mystère pour Uber

Selon le porte-parole, l'étendue du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait expliquer la difficulté à recruter des chauffeurs.

C'est un peu un mystère pour nous en ce moment, parce qu'il se fait des courses en Abitibi et sur la Côte-Nord... Cependant, parcourir d'un bout à l'autre la ville de Saguenay, c'est très très vaste. C'est peut-être une hypothèse , avance-t-il.

Peu d'impacts pour les taxis

L'an dernier, l'arrivée de cet imposant joueur au Saguenay-Lac-Saint-Jean avait été décriée par l'industrie du taxi, qui craignait d'être encore plus fragilisée. Il y aurait finalement eu peu de répercussions jusqu'à maintenant.

On sait qu'au début, quand ils se sont implantés, il y a des chauffeurs qui ont essayé, mais avec le temps, ils ont vu qu'ils ne faisaient pas de sous. Il y en a même quelques-uns qui sont venus nous rejoindre dans la compagnie , commente le directeur de Taxis Unis à Chicoutimi, Hugo Lapointe.

Hugo Lapointe est le directeur de Taxis Unis. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Selon Hugo Lapointe, il était presque impensable que le déploiement d'Uber soit un succès avec aussi peu de chauffeurs sur un aussi grand territoire.

Un chauffeur à La Baie ne peut pas se déplacer à Jonquière pour faire un voyage, car la course ne paiera même pas l'essence que ça va lui avoir coûtée , illustre-t-il.

Marc-André Savard, chauffeur chez Taxi Diamond à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Nous, ça ne nous a aucunement affecté. Uber, on ne les voit pas, témoigne à son tour le chauffeur et vice-président chez Taxi Diamond à Jonquière, Marc-André Savard. C'est beaucoup plus payant de chauffer un taxi ici au Saguenay que de chauffer un Uber. On a déjà notre clientèle, fidèle à nous. Ce n'est pas vraiment intéressant d'appeler un Uber et de ne pas avoir de voiture ou attendre des délais interminables.

De l'espoir pour l'entreprise

Le gestionnaire des affaires publiques pour le Québec assure que des courses se font tout de même à chaque semaine et que Uber n'a pas l'intention de tracer une croix sur son déploiement au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Plus il y a de chauffeurs, plus c'est rapide pour avoir une voiture. Plus c'est rapide pour avoir une voiture, plus les gens vont utiliser la plateforme et plus ça va être avantageux pour les chauffeurs. Alors on a espoir que les choses s'améliorent au cours des prochains mois », conclut Jonathan Hamel.