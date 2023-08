14 ans de prison pour la plus grande saisie de fentanyl de l’histoire du Manitoba

Un homme arrêté au Manitoba avec 26 kilogrammes de fentanyl a été condamné à 14 ans de prison. Selon le juge, le trafic de cette drogue est un crime très grave responsable de « beaucoup de misère humaine et de danger ».

L’homme de Toronto a été reconnu coupable de possession de fentanyl et de MDA (une drogue proche de la MDMA) en vue d’en faire le trafic en janvier 2023 par le juge de la Cour du Banc du Roi à Brandon au Manitoba, Elliot Leven.

Le condamné avait quitté Toronto en juillet 2020 dans un véhicule loué, avec un autre homme. Ils se sont rendus jusqu’à Vancouver, sans escale de nuit. Après un bref arrêt, ils ont repris la route pour Toronto, avant d’être arrêtés près de Brandon pour excès de vitesse.

Les policiers ont aussi observé des contenants d’alcool ouverts dans le véhicule. Lors d’une fouille, ils ont découvert deux sacs de hockey remplis de drogue. Il s’y trouvait 26 kilogrammes de fentanyl et 50 kilogrammes de MDA.

Le passager, qui niait connaître l’existence de la drogue, a été acquitté.

Quant au chauffeur reconnu coupable, la Couronne demandait une peine de 22 ans et la défense, 12 ans. Dans la décision du 28 août, le juge Leven affirme qu’une peine de 14 ans est appropriée dans cette affaire.

Le condamné n’avait pas de casier judiciaire et un rapport présentenciel affirme qu’il présente un risque moyen de récidive. Par ailleurs, il n’est pas un citoyen canadien, alors sa condamnation aura un impact sur son statut d’immigration , a noté le juge.

La Couronne affirme que 26 kilogrammes de fentanyl est la plus importante saisie de fentanyl dans l’histoire du Manitoba , écrit le juge, en notant le rôle de la toxicité extrême du fentanyl dans la crise des surdoses.

Les tribunaux canadiens semblent imposer des peines plus sévères pour le fentanyl que pour d’autres drogues sérieuses, comme la cocaïne , relève-t-il.

Si le condamné a reconnu que la drogue pouvait être mauvaise pour la santé, il n’a même pas monté un soupçon de remords pour tous les toxicomanes qui consomment du fentanyl et de la MDA et qui meurent parfois d’overdoses de fentanyl , poursuit le juge.

Il note que l’accusé a pris la parole lors de son audience de détermination de la peine.

Il a parlé de combien c’est difficile pour lui d’être loin de sa famille. Sa famille habite dans la région de Toronto et il était emprisonné, après son arrestation, pour 1000 jours au Manitoba, alors des visites étaient impossibles. Je n’ai aucun doute que la famille lui manque véritablement et profondément. Cependant, ce n’est pas du remords pour ses infractions .

Si l’absence d’un casier judiciaire joue en faveur du condamné, le volume fentanyl est un facteur aggravant. En termes simples, si la distribution du fentanyl cause de la misère humaine et du danger, la distribution de 26 kilogrammes de fentanyl cause beaucoup de misère humaine et de danger , écrit le juge.

Le fait qu’une portion du fentanyl soit mélangé avec des benzodiazépines, qui augmentent le risque de mort par surdose est encore plus troublant , ajoute-t-il.

Selon des données du bureau du médecin légiste en chef du Manitoba, le fentanyl serait la drogue à l’origine de plus de la moitié des morts par surdose au Manitoba. En 2022, la province a connu un nombre record de 418 morts à cause de la consommation de drogues.