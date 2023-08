Des cafétérias scolaires fermées pour la rentrée

Certains élèves gaspésiens et madelinots seront contraints d'apporter leur boîte à lunch à l'école en cette rentrée scolaire. Quelques écoles du territoire disposant de cafétéria ne sont pas parvenues à recruter des concessionnaires alimentaires pour servir des repas aux écoliers.

C'est notamment le cas de l'école secondaire aux Quatre-Vents de Bonaventure, de la Polyvalente des Îles et de l'école primaire Caron d'Amqui.

C’est une situation exceptionnelle qu’on n’a jamais rencontrée, d’être à cette date-ci sans sous-traitant , note la directrice générale du Centre de services scolaire (CSS) des Îles, Brigitte Aucoin.

La directrice générale du CSS René-Lévesque, Sandra Nicol, observe également que le recrutement des concessionnaires alimentaire est plus difficile qu’auparavant. Selon elle, plusieurs facteurs expliquent la situation, dont le contexte d’inflation.

C’est sûr que le coût des aliments a quand même un impact assez important sur l'attractivité pour aller chercher les concessionnaires.

Le directeur du CSS des Monts-et-Marées abonde également en ce sens.

La vague inflationniste nous amène dans des zones d'instabilité , affirme Alexandre Marion. C’est difficile tant pour l’entrepreneur que pour les conseils d’établissement et le centre de services d’établir des montants qui sont corrects, où tout le monde est gagnant et tout le monde tire son épingle du jeu.

On est définitivement dans une période d’ajustement et ça complique les choses à tout niveau.

Sandra Nicol croit également que la pandémie a découragé certains exploitants de cafétéria, alors qu'ils ont dû composer avec une instabilité en raison des fermetures d'écoles durant de nombreuses semaines.

La pandémie et la hausse du coût des aliments ont découragé certains concessionnaires qui exploitaient des cafétérias. (Photo d'archives)

Du côté du CSS des Chic-Chocs, les deux seules cafétérias aménagées dans les écoles du territoire seront en activité, soit à l'école C.-E.-Pouliot de Gaspé et Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts.

Des solutions innovantes

Au cours des dernières années, les écoles secondaires de Matapédia et de Carleton-sur-Mer ont également perdu à certains moments leur service de cafétéria, mais des solutions ont depuis été trouvées.

Dans les deux dernières années, on a dû faire preuve quand même de flexibilité et d’imagination pour essayer d’aller chercher des concessionnaires parce que les appels d’offres ne sont pas toujours très populaires , explique la directrice générale du CSS René-Lévesque, Sandra Nicol.

On a changé notre façon de faire, on a réussi quand même à avoir de beaux exemples de succès.

Sandra Nicol précise qu’à l’école secondaire des Deux-Rivières de Matapédia, c’est la propriétaire d’une boulangerie qui a commencé à exploiter la cafétéria scolaire. Elle profite ainsi de la cuisine scolaire pour faire sa production qui sera vendue à l’extérieur de l’établissement scolaire.

À Carleton-sur-Mer, un traiteur qui vendait déjà des mets préparés en épicerie s’est également entendu avec la direction de l’école secondaire pour préparer des repas chauds aux élèves tout en utilisant la cuisine scolaire pour ses activités commerciales.

Cette façon de faire permet aux exploitants des cafétérias de rentabiliser plus facilement leurs activités, alors qu’ils doivent proposer des menus complets aux élèves à des prix limités.

Utiliser une cafétéria à des fins scolaires et commerciales permet de mieux rentabiliser les activités des concessionnaires alimentaires. (Photo d'archives)

Par exemple, les exploitants de cafétéria du Centre de services scolaire René-Lévesque doivent proposer un repas complet pour 8 $ aux élèves.

Aux Îles-de-la-Madeleine, l’achat d’une carte de 10 repas coûte 90 $, soit 9 $ par repas.

C’est comme un tour de force de rentabiliser tout ça.

Les aliments coûtent cher, alors qu’on a un prix établi pour les repas, on ne veut pas que ça soit trop cher pour les parents , ajoute Mme Aucoin.

Elle admet que si un concessionnaire est finalement trouvé pour la cafétéria de la Polyvalente des Îles, les prix seront possiblement augmentés cette année.

Aux Îles-de-la-Madeleine, les offres de deux soumissionnaires qui se sont montrés intéressés dans le cadre d'un appel d'offres qui se terminait lundi sont actuellement analysées.

Brigitte Aucoin précise que cet appel d'offres lancé en juillet a dû être prolongé, car aucun soumissionnaire n'avait d'abord répondu à l'appel.

Quant à elle, la directrice générale du CSS René-Lévesque garde tout de même espoir de pouvoir recruter un concessionnaire alimentaire à l’école secondaire de Bonaventure, au moment où un appel d’offres est toujours en vigueur.